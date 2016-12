The Expanse - Serien-Trailer zu Staffel 2 der Science-Fiction-Serie

Freitag, 09. Dezember 2016 um 05:42

Die Science-Ficiton-Serie The Expanse geht weiter: Der Trailer zur 2. Staffel setzt an die Ereignisse aus der ersten Staffel an.

Im 23. Jahrhundert ist die Erde inzwischen überbevölkerten, so dass die Menschheit den Mond, den Mars und weitere Systeme mit Kolonien und Raumstationen besiedelt haben. Während die Vereinten Nationen als Weltregierung gegen Unruhen vorgeht, ist Detective Joe Miller auf der Spur nach einer vermissten Frau, die zum Verbindungsglied zwischen dem Kapitän eines Eisfrachters und einer friedliebenden Diplomatin wird.

In den Hauptrollen spielen Thomas Jane, Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham, Chad Coleman, Jay Hernández, Florence Faivre sowie Shawn Doyle. Hinter der Serie stehen die beiden Oscar-prämierten Autoren und Produzenten Mark Fergus und Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man).

Die zweite Staffel geht am 1. Februar 2017 auf dem US-Sender Syfy an den Start.

Die erste Staffel ist inzwischen auch in Deutschland bei Netflix abrufbar.