The Flash - Serien-Trailer: Neue Realität mit zwei Superhelden in Staffel 3

26.09.2016 3.232 Views 5 Kommentare 0 Gefällt mir

Die erfolgreiche DC-Serie The Flash geht im Herbst mit der dritten Staffel in den USA weiter. Der neue Extended Trailer zeigt den blitzschnellen Superhelden in einer völlig neuen Realität - und trifft dabei auf seinen Doppelgänger nach dem Motto: Zwei Flash sind besser als ein Flash!



Der US-Sender The CW schickt die dritte Staffel The Flash nach den DC-Comics am 4. Oktober 2016 an den Start. Hierzulande wird derzeit noch die zweite Staffel auf ProSieben gezeigt, wann die dritte Staffel erstmals ins deutsche Fernsehen kommt, steht noch aus.



In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Grant Gustin als Barry Allen aka The Flash, Candice Patton als Iris West, Danielle Panabaker als Caitlin Snow, Carlos Valdes als Cisco Ramo, Tom Cavanagh als Dr. Harrison Wells und Jesse L. Martin als Detective Joe West.