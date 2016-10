The Great Wall - Neuer Film-Trailer mit Matt Damon und jede Menge Monster

11.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue Trailer zum epischen Kino-Spektakel The Great Wall zeigt Matt Damon als geschickter Krieger im Alten China, der auf der chinesischen Mauer mit der mächtigen Streitmacht gegen eine Horde von Monstern antritt.

Regisseur Yimou Zhang (Hero, House of Flying Daggers) bringt den aufwendig gedrehten amerikanisch-chinesischen 3D-Fantasyfilm in die Kinos. In den Hauptrollen spielen Matt Damon (Jason Bourne), Willem Dafoe (Platoon), Andy Lau (Infernal Affairs), Pedro Pascal (Game Of Thrones) und zahlreiche chinesische Superstars wie Jing Tian (Kong: Skull Island) mit. Das Drehbuch stammt von Max Brooks (World War Z), Tony Gilroy (Armageddon), Marshall Herskovitz (Last Samurai) und Edward Zwick (Ausnahmezustand).

The Great Wall kommt am 23. Februar 2017 in die Kinos.