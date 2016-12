The Little Acre - Launch-Trailer: Neues Futter für Deponia-Fans

Freitag, 16. Dezember 2016 um 12:10

Wer einen Blick auf die tollen Animationen des Point&Click-Adventures The Little Acre für PC, PS4 und Xbox One werfen will, ist beim Launch-Trailer genau richtig. Das kurze Video zeigt nämlich jede Menge Szenen aus dem Spiel, dass uns gleich in zwei Welten führt.

In der einen Welt sehen wir das Spielgeschehen ganz Genre-klassisch aus einer 2D-Seitenansicht. Die andere Welt erleben wir aus der Iso-Ansicht, die eher an ein Action-Rollenspiel erinnert. Spielerisch bleibt The Little Acre aber immer ganz Adventure.

In The Little Acre suchen Aiden und seine Tochter Lily im Irland der 50er Jahre ihren Vater bzw. Großvater, der verschwunden ist. Bald machen sie dabei eine mysteriöse Entdeckung, die sie in eine fremde Welt führt.

Unterstützt wurden die Entwickler von The Little Acre übrigens von Baphomet's-Fluch-Erfinder Charles Cecil.

The Little Acre wurde am 13.12.2016 veröffentlicht und kostet 15 Euro. Das Spiel bietet englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln.