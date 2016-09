The Long Dark - Der Fortschritt aus zwei Jahren Early-Access

The Long Dark ist ein »Sandbox«-Spiel im Episodenformat, in dem sich der Protagonist nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit anderen Überlebenden in der Wildnis Nordamerikas wiederfindet. Aus der First-Person-Perspektive müssen in der offenen Spielwelt etwa Wasser und Nahrung gefunden werden. Die Wetterbedingungen und der Tag-Nacht-Wechsel werden simuliert.