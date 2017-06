The Mist - Neuer Horror-Trailer zur Stephen-King-Serie zeigt das Grauen

Donnerstag, 08. Juni 2017 um 10:00

Zum baldigen US-Start der neuen Horror-Serie The Mist nach Stephen Kings zeigt der neue lange Trailer, welches Grauen die Bewohner eines Ortes aus dem Nebel droht.

In einer US-Kleinstadt werden die Bewohner von einem seltsamen Nebel überrascht, der grauenhafte Dinge enthält. Die Menschen sind an den unterschiedlichsten Orten von dem totbringenden Nebel eingeschlossen und während das Grauen um sich greift, kämpft jeder für sich allein ums Überleben.

In den Hauptrollen spielen Alyssa Sutherland (Vikings), Isiah Whitlock Jr. (The Wire) und Frances Conroy (American Horror Story) mit. Die Horror-Serie stammt von dem dänischen Autor und Showrunner Christian Torpe (Netflix-Serie Rita).

Die Horror-Serie geht am 22. Juni mit der ersten Staffel auf dem US-Sender Spike an den Start. Ob und wann sie auch in Deutschland gezeigt wird, ist noch unklar.