The Mist - Trailer zur neuen Serie nach Stephen Kings Horror-Thriller Der Nebel

Mittwoch, 12. April 2017 um 08:32

Mit The Mist geht im Sommer Stephen Kings Der Nebel als neue Serie in den USA an den Start. Der erste düstere Trailer wirft einen ersten Blick auf das Grauen, jedoch gibt es eine wichtige Änderung gegenüber der Vorlage und dem Kinofilm von Frank Darabont aus dem Jahr 2007.

Während in der Kurzgeschichte wie auch im Kinofilm die Handlung in einem Supermarkt spielt, in dem einige Menschen von dem gespenstischen Nebel eingeschlossen werden, beschränkt sich die Serie nicht nur auf einen Ort des Geschehen. Vielmehr stehen hier verschiedene Gruppe von Menschen im Mittelpunkt, die an den unterschiedlichsten Orten in einer Kleinstadt vom Nebel eingeschlossen werden, ob in der Kirche, in einem Einkaufszentrum, im Motel oder in einem Auto. Der mysteriöse Nebel isoliert sie von den restlichen Bewohnern und der übrigen Welt, was für jede Menge Spannung sorgt. Jegliche Form von Moral, Regeln und Skrupel werden außer Kraft gesetzt und jeder kämpft für sich allein ums Überleben.

In den Hauptrollen spielen Alyssa Sutherland (Vikings), Isiah Whitlock Jr. (The Wire) und Frances Conroy (American Horror Story) mit. Hinter der Horror-Serie steht der dänische Autor und Showrunner Christian Torpe (Netflix-Serie Rita).

Die erste Staffel von The Mist umfasst zehn Episoden und geht am 22. Juni 2017 auf dem US-Sender Spike an den Start. Noch ist unklar, ob und wann sie auch in Deutschland gezeigt wird.