The Mummy: Demastered - Video zeigt die Retro-Optik der Filmumsetzung

Dienstag, 26. September 2017 um 16:19

Das Action-Adventure The Mummy: Demastered im 2D-Look zeigt im kürzlich veröffentlichten Trailer neue Spielszenen. Entwickler WayForward (Shantae, Goosebumps und Ducktales: Remastered) orientiert sich mit ihrem Metroidvania am Sommerblockbuster Die Mumie mit Tom Cruise. Allerdings wird der Hollywood-Star im Spiel nicht zu finden sein. Als Spieler übernimmt man die Rolle eines Elite-Agenten, der die namensgebende Mumie aufhalten muss. Der genaue Release-Termin des Spiels ist bisher nicht bekannt – nur ein »Cooming Soon« steht am Ende des Videos. The Mummy: Demastered soll für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlich werden.

Das Spiel soll klassische Metroidvania-Kost bieten: kämpfen, erkunden und freischalten. So stehen mehrere Waffen gegen die untoten Monster zur Verfügung, die verbessert werden können. Außerdem sollen rund 50 Artefakte in der Spielwelt versteckt sein.