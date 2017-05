The Secret World: Legends - Gameplay-Trailer erklärt das Free2Play-MMO

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 09:26

Der Trailer erklärt die Neuerungen aus dem Free2Play-MMO The Secret World: Legends anhand von zahlreichen Gameplay-Beispielen.

Gegenüber dem Original The Secret World gibt es einige Unterschiede. So können Charaktere künftig genretypisch im Level aufsteigen und kontinuierlich an Stärke gewinnen. Auch bei der Handhabung mit Waffen ändert sich einiges: Sobald ein Spieler den Umgang mit einer bestimmten Waffe meistern, erhält er dafür einen permanenten Buff, der als passiver Bonus dient. Das Kampfsystem soll zudem etwas actionlastiger ausfallen: Mit den Maustasten führen die Spieler künftig Angriffe mit Haupt- und Nebenhand aus, direkte WASD-Steuerung ist ebenfalls geplant.

Der Free2Play-Start von The Secret World: Legends ist für den 26. Juni 2017 geplant.