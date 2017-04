The Surge - Gameplay-Trailer zeigt neue Gegnertypen

Donnerstag, 20. April 2017 um 15:42

Der Trailer zu The Surge demonstriert das Kampfsystem und zeigt einige neue Gegner-Typen. Durch vertikale und horizontale Angriffe kann man Feinden gezielt Körperteile abtrennen und als Loot aufsammeln. Diese Upgrades sind essenziell, um den eigenen Exo-Suit zu verbessern.

Ebenfalls zu sehen sind die Ausweichmanöver und Blocks, die an ein Stamina-System gekoppelt sind. Angriff und Defensive müssen also sorgsam abgewogen werden. Im Kampf gelten die gleichen Regeln für den Helden und seine Gegner: ungeschützte Körperteile nehmen mehr Schaden und das Spammen von Attacken leert schnell die Ausdauer-Leiste.

Im Laufe der Story erhält der Protagonist Unterstützung durch eine industrielle Drohne mit besonderen Fähigkeiten. so kann beispielsweise Gegner verbrennen und zurückstoßen oder der Hauptfigur einen Schild gewähren.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PS4, PC und Xbox One.