The Walking Dead - Gameplay-Trailer zum neuen Arcade-Shooter

Donnerstag, 10. November 2016 um 09:23

Der US-amerikanische Fernsehsender AMC bringt im Januar 2017 in Zusammenarbeit mit Play Mechanix und Raw Thrills einen Kabinen-Shooter auf Basis der beliebten Fernsehserie The Walking Dead auf den Markt.

Das Ganze trägt dann auch nur den simplen Namen The Walking Dead und erinnert ein wenig an den Kabinen-Shooter Jurassic Park, der ebenfalls von Play Mechanix hergestellt wird.

Spieler dürfen sich in der Kabine auf einige atmosphärische Effekte freuen. Unter anderem sorgen RGB-Lichter unter der Decke für eine zur Spielsituation passende Lichtgebung. Als Controller kommt unter anderem eine Armbrust zum Einsatz, die manuell nachgeladen werden muss und so für mehr Interaktivität sorgen soll.

Wo genau der Arcade-Automat aufgestellt wird, ist bisher noch unklar. Es bleibt also zunächst offen, ob Spieler auch in Deutschland in der Kabine auf Zombie-Jagd gehen dürfen.