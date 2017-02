The Walking Dead - Serien-Special zu Staffel 7: Widerstand gegen Negan kündigt sich an

Freitag, 03. Februar 2017 um 07:19

In Kürze geht die siebte Staffel der Erfolgsserie The Walking Dead weiter. Das Video-Special zur Zombie-Serie wirft einen Blick auf die kommenden Folgen und wie sich der Widerstand gegen Negan formiert. Dabei kommen auch die Macher der Serie und ihre Hauptdarsteller zu Wort - allen voran Negan-Darsteller Jeffery Dean Morgan.

So geht es weiter: In der zweiten Hälfte der siebten Staffel bereitet sich Rick (Andrew Lincoln) und seine Gruppe auf einen Krieg gegen Negan (Jeffery Dean Morgan) vor. Jedoch sind sie auf die Unterstützung vom Kingdom und Hilltop angewiesen, doch Ezekiel (Khary Payton) und Gregory (Xander Berkeley) sind nicht so leicht zu überzeugen. Für Rick und seine Gruppe bedarf es enorme Anstrengungen, um an Waffen, Nahrung und Kämpfer zu kommen. Sie treffen auf andere Überlebende an unglaublichen Orten und werden erneut auf eine harte Probe gestellt. Es kommt zum Verrat von vermeintlich Verbündeten.

Am 12. Februar geht die siebte Staffel auf dem US-Sender AMC weiter. In Deutschland zeigt Fox ab dem 13. Februar die neuen Folgen wahlweise in deutscher oder englischer Sprache.

Im Herbst geht es dann mit der achten Staffel weiter.