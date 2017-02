Titanfall 2 - Gameplay-Trailer: So schnell spielt sich der neue Modus »Live Fire«

Freitag, 03. Februar 2017 um 15:51

Der Trailer stellt den neuen Spielmodus Live Fire in Titanfall 2 vor. Hier treten ausschließlich Piloten in extrem schnellen 6vs6-Matches auf engem Raum an - Titans bleiben draußen.

Auf den beiden speziell für Live Fire entwickelten neuen Maps Stacks und Meadows werden die schnellen Gefechte ausgetragen. Eine Besonderheit dabei: Es gibt keinen Respawn - wer stirbt, bleibt tot. Die Runde dauert lediglich 60 Sekunden. Das Ziel: Die neutrale Flagge auf der Map kontrollieren. Flaggenträger leben aber äußerst gefährlich!

Live Fire erscheint als kostenloses Update für Titanfall 2.