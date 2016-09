Titanfall 2 - Gameplay-Video von Nvidia zeigt PC-Version

Titanfall 2 ist der zweite Teil der Shooter-Reihe von Respawn Entertainment. Erneut geht es in Multiplayer-Schlachten in einer fernen Zukunft, in der Regierungen von Konzernen abgelöst wurden und der namensgebende Titan-Kampfroboter entscheidendes Gameplay-Element ist. Diesmal gibt es aber auch eine Singleplayer-Kampagne, die komplett offline gespielt werden kann. Darin spielt man einen Grenzsoldaten, der unbedingt Pilot werden will. Im Laufe der Kampagne verbündet er sich mit einem Titan der Vanguard-Klasse, um eine halsbrecherische Mission zu Ende zu bringen. Der Multiplayer-Modus wartet mit sechs neuen Titan-Klassen auf, die auf den drei Titan-Versionen des Vorgängers basieren, jeder mit eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Auch das Gameplay der Piloten wurde erweitert: So gibt es mehr Anpassungs-Optionen und Gadgets sowie ein tieferes Fortschritts-System, als im ersten Titanfall. Zu den neuen Ausrüstungs-Optionen zählen zum Beispiel eine Gravitations-Granate, die feindliche Piloten festhält oder Nahkampf-Bewaffnung für Titans, wie Schwerter. Mit diesen können auch Geschosse abgewehrt werden.