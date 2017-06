Tokyo 42 - Gameplay-Szenen im Launch-Trailer des GTA-Syndicate-Mix

Donnerstag, 01. Juni 2017 um 12:18

Zum Release des Actionspiels Tokyo 42 gibt den offiziellen Launch-Trailer, der anhand von zahlreichen Gameplay-Szenen einen genaueren Blick auf das Spielgeschehen gewährt.

In Tokyo 42 schlüpfen Sie in die Rolle eines Assassinen im Tokyo der Zukunft und müssen eine weitreichende Verschwörung aufdecken. Mithilfe einer Vielzahl an Waffen und Werkzeugen können Sie die offene Welt frei aus der isometrischen Perspektive erkunden. Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es auch einen kompetitiven Mehrspieler-Modus.

Für die Entwicklung von Tokyo 42 ist das Studio SMAC Games verantwortlich.