Tom Clancy's Jack Ryan - Erster Trailer zur neuen Thriller-Serie auf Amazon

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 10:00

Nach Tom Clancys erfolgreicher Buchreihe und diversen Kinofilmen (mit Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck und zuletzt Chris Pine), bringt Amazon nun die erste Jack Ryan-Serie an den Start. Der erste Teaser-Trailer stellt den jungen CIA-Agent und Analysten dar.

Mit John Krasinski in der Titelrolle, handelt die Serie von dem noch jungen smarten Analysten am Anfang seiner Karriere. Als er über verdächtige Bankentransfers stolpert, deckt er einen geplanten Terror-Anschlag auf die USA auf und findet sich schon bald in einem Katz-und-Maus-Spiel im Mittleren Osten wieder.

Zur weiteren Besetzung gehören Wendell Pierce (The Wire) als sein Mentor James Greer und Abbie Cornish als sein Love Interest Cathy Mueller.

Die neue Thriller-Serie Tom Clancy's Jack Ryan ist für das Jahr 2018 angekündigt. Ein genauer Starttermin steht noch aus.