Tomb Raider - Erster Trailer zur Spiele-Verfilmung mit Alicia Vikander als Lara Croft

Mittwoch, 20. September 2017 um 09:30

Im ersten Trailer zum Film-Reboot Tomb Raider erlebt die junge Lara Croft ihr erstes großes Abenteuer - angelehnt an die Neuauflage der Spielreihe aus dem Jahr 2013.

Als ihr Vater plötzlich spurlos verschwindet und es auch nach sieben Jahren kein Lebenszeichen von ihm gibt, begibt sich die junge Studentin selbst auf die Suche nach ihm. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist eine alte Grabstädte auf einer Insel irgendwo vor der Küste Japans.

Zur Besetzung gehören Alicia Vikander (Ex Machina) als Lara Croft, Martial-Arts-Kämpfer Daniel Wu (Warcraft) als Schiffskapitän Lu Ren, Walton Goggins (The Hateful Eight) als Laras Gegenspieler Mathias Vogel und der verschwundene Vater wird von Dominic West (The Wire) dargestellt. Die Regie führt Roar Uthaug (Cold Prey - Eiskalter Tod).

Das 3D-Action-Abenteuer Tomb Raider kommt am 15. März 2018 in die Kinos.