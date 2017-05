Total War: Warhammer 2 - Alle Einheiten der Echsenmenschen im Video vorgestellt

Montag, 22. Mai 2017 um 16:55

Die Entwickler von Creative Assembly stellen in diesem Video alle Einheiten der Echsenmenschen von Total War: Warhammer 2 vor. Los geht's mit den legendären Lords: Hier haben wir die Wahl zwischen Mazdamundi, einem der besten Zauberer im ganzen Spiel, und dem Dinoreiter-Nahkämpfer Kroq-Gar.

Die Echsenmenschen bringen wie alle Fraktionen in Total War: Warhammer 2 eine Reihe an einzigartigen Spezialmechaniken mit. Sie führen mächtige Monster wie die Carnosaurier und schwere Saurus-Truppen ins Feld, aber je mächtiger die Einheit, desto schwerer ist sie zu kontrollieren. Wilde Monster können in einen Blutrausch verfallen.

Dem gegenüber stehen die Skinks, kleinere und flinkere Echsenmenschen. Sie sind weniger robust, können aber mit ihren Giftwaffen trotzdem hohen Schaden anrichten und Monster im Zaum halten. Die Echsenmenschen führen also eine sehr vielfältige Armee ins Feld - dicke Monster, starke Magier, robuste Nahkämpfer, flinke Skinks - die aber kombiniert werden müssen, um eine schlagkräftige Armee zu formen. Allen Echsenmenschen gemein ist außerdem eine starke Moral.