Total War: Warhammer - Realm of the Wood Elves - Die Waldelfen gehen im Gameplay-Trailer auf Eroberungsfeldzug

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 17:29

Um die ewige Eiche im Herzen ihres Waldreiches Athel Loren neu erblühen zu lassen, ziehen die Waldelfen in Realm of the Wood Elves für Total War: Warhammer in die Schlacht. Im Launch-Trailer führt ihr Halbgott Orion seine Truppen aus dem Wald hinaus gegen Tiermenschen, Bretonier, Grünhäute und Zwerge.

Die ewige Eiche steht im Zentrum des Waldelfenlands und muss vom Spieler beschützt und genährt werden. Dazu ist dringend Bernstein nötig - und um das zu kriegen, müssen die Elfen neue Gebiete erobern oder Bündnisse schließen. Unser DLC-Test zu Realm of the Wood Elves verrät, ob es sich lohnt, mit Orion auf die Jagd zu gehen.