Trainspotting 2 - Film-Trailer: Die alte Gang mit Ewan McGregor ist zurück

Freitag, 04. November 2016 um 16:15

20 Jahre später vereint Regisseur Danny Boyle (Steve Jobs, Slumdog Millionaire) die alte Gang aus seinem Kultfilm Trainspotting wieder. Im ersten langen Trailer zu Trainspotting2 geht es munter mit Drogen, Sex und Gewalt weiter.

Mark Renton (Ewan McGregor) kehrt in seine Heimat zurück und trifft sich erneut mit seinen besten Kumpels Spud (Ewen Bremner), Begbie (Robert Carlyle) und Sick Boy (Jonny Lee Miller). Nach 20 Jahren sind die vier zwar älter geworden, jedoch immer noch weit von Reife und Vernunft entfernt. So lassen sie auch diesmal keine Gelegenheit aus, sich in enorme Schwierigkeiten zu bringen.

In Trainspotting 2 spielt die Original-Besetzung mit Ewan McGregor (Star Wars I-III), Ewen Bremner (Snowpiercer), Robert Carlyle (Once Upon a Time) und Jonny Lee Miller (Elementary) mit. Kelly Macdonald (Boardwalk Empire) als Neuzugang und auch Trainspotting-Buchautor Irvine Welsh sind dabei.

Trainspotting 2 trifft am 16. Februar 2017 in den deutschen Kinos ein.