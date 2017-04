Transformers 5: The Last Knight - Action-Trailer: Wird Optimus Prime zum Bösewicht?

Mittwoch, 12. April 2017 um 16:00

Der neue epische Trailer zu Transformers: The Last Knight kündigt ein Actionfeuerwerk an und stellt alles bisherige auf den Kopf: Die alten Mythen stimmen nicht mehr, neue Helden werden geschaffen und die Menschheit befindet sich im Krieg gegen die Transformers. Doch die neuen Szenen bringen auch eine andere Seite von Optimus Prime zu Tage: Wird der einstige Held etwa zum Gegner der Menschheit?

Optimus Prime hat die Erde verlassen und die Rettung des Planeten und seine Zukunft liegen begraben in den dunklen Geheimnissen der Vergangenheit. Der Schlüssel zur Rettung der Erde liegt in den Händen einer ungewöhnlichen Allianz: Cade Yaeger (Mark Wahlberg), Bumblebee, der britische Lord Edmund Burton (Anthony Hopkins), die Historikerin Vivien Wembley (Laura Haddock) und die tapfere junge Izabella (Isabela Moner).

In weiteren Hauptrollen spielen Josh Duhamel als Lieutenant Colonel Lennox und Tyrese Gibson als Robert Epps mit.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 in die deutschen Kinos.