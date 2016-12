Transformers: The Last Knight: - Film-Trailer: Die epische Schlacht geht weiter

Dienstag, 06. Dezember 2016 um 05:00

Der erste Trailer zu Michael Bays Transformers: The Last Knight als fünften Teil der Actionfilmreihe lässt erneut die Autobots gegen die Decepticons antreten und bringt den legendären Optimus Prime, Publikumsliebling Bumblebee und den mächtigen Gegenspieler Megatron zurück. Der Trailer wirft auch einen Blick zurück, als die ersten Transformers zu Zeiten von King Arthur bis hin zu den Nazis im Zweiten Weltkrieg den Planeten heimsuchten.

Bereits im Vorfeld wurden weitere Transformers angekündigt: Auf der Seite der Autobots sind es Hound, Crosshairs, Drift, Hot Rod und Newcomer Sqweeks. Zu den Decepticons gehören außerdem noch Barricade und Onslaught.

In den Hauptrollen spielen erneut Mark Wahlberg als Cade Yeager, Josh Duhamel als Lieutenant Colonel Lennox und Tyrese Gibson als Robert Epps mit. Neu dabei sind Isabela Moner als Izabella, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Santiago Cabrera und Anthony Hopkins.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 die deutschen Kinos.