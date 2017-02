Transformers: The Last Knight - Super-Bowl-Trailer: Die epische Schlacht gegen King Athur und viele mehr

Montag, 06. Februar 2017 um 06:08

Im neuen Trailer zu Michael Bays Transformers: The Last Knight treffen zwei Welten aufeinander - doch nur einer kann gewinnen. Die epische Schlacht geht zurück zu King Arthur und bringt Optimus Prime, Publikumsliebling Bumblebee und den mächtigen Gegenspieler Megatron zurück.

In den Hauptrollen spielen erneut Mark Wahlberg als Cade Yeager, Josh Duhamel als Lieutenant Colonel Lennox und Tyrese Gibson als Robert Epps mit. Neu dabei sind Isabela Moner als Izabella, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Santiago Cabrera und Anthony Hopkins.

Transformers: The Last Knight kommt am 22. Juni 2017 die deutschen Kinos.