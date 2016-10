Trollhunters - Serien-Trailer zur neuen Netflix-Serie von Guillermo del Toro

11.10.2016 1.342 Views 3 Kommentare 0 Gefällt mir

Regisseur und Filmemacher Guillermo del Toro hat die Animationsserie Trollhunters für DreamWorks gemacht, die zu Weihnachten auf dem Streamingdienst Netflix an den Start geht. Im ersten Trailer werden zwei Freunde zu Trolljäger.

Die Fantasyserie folgt zwei Freunden, die eines Tages festellten müssen, dass sich unter ihrer Heimatstadt Arcadia eine andere, magische Welt verbirgt. Dort leben die unterschiedlichsten und seltsamsten Kreaturen. Der jugendliche abenteuerlustige Jim wird als Trolljäger auserwählt, der die guten Trolle vor den bösen Unwesen beschützen soll. Ein großes Abenteuer beginnt für die beiden Jungs und ihre Monster-Freunde.

Die animierte Serie Trollhunters basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Guillermo del Toro und Daniel Kraus. Im Original übernimmt der im Juni auf tragische Weise tödlich verunglückte Schauspieler Anton Yelchin (Star Trek) die Stimme der Hauptfigur Jim. Weitere Stimmen wurden von Ron Perlman, Kelsey Grammer (Frasier) und Steven Yeun (The Walking Dead) vertont.

Trollhunters geht am 23. Dezember 2016 auf Netflix auch in Deutschland an den Start.