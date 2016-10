War Thunder - Deutscher Leopard in Aktion: Trailer zum »Desert Hunters« Update 1.63

War Thunder war ursprünglich als World of Planes angekündigt worden und heißt jetzt nur noch War Thunder. Es dreht sich auch nciht mehr nur noch um Flugzeuge. Wer will, der kann auch an Bodenschlachten in einem Panzer teilnehmen. War Thunder ist ein kostenlos spielbares MMO, das allerdings auch zahlreiche Solo-Missionen und dynamische Kampagnen bietet. die Maschinen stammen aus den Jahre 1928 bis 1948, es sind also auch frühe Düsenjets dabei. Seit dem Firestorm-Update gibt es auch eine Reihe von Raketenpanzern. Als Szenarien dienen die großen Konfliktherde dieser Jahre von der Ostfront bis zum Pazifikkrieg. War Thunder unterstützt zahlreiche Einstellungen bei Realismus und Steuerung und kann so sowohl für Einsteiger, die nur mit Maus und Tastatur spielen wollen oder Profis, die selbst TrackIR verwenden wollen, konfiguriert werden.