Warhammer 40.000: Dawn of War 3 - Gameplay-Trailer zeigt Anführer der unterschiedlichen Fraktionen

Freitag, 17. Februar 2017 um 18:46

Der Gameplay-Trailer »Die Prophezeiung des Krieges« zeigt die Anführer der unterschiedlichen Fraktionen in Warhammer 40.000: Dawn of War 3:

»Gabriel Angelos, Farseer Macha und Gorgutz gemeinsam im Kreise ihrer Verbündeten und Feinde, während sich der mysteriöse Speer des Khaine sie immer tiefer in einen todbringenden Konflikt verwickelt. In der Zwischenzeit erwächst Lord Kyre, Anführer der Eldar, in den Wirren des Kriges um die galaktische Führung zu neuer Größe.«

Die Veröffentlichung des Echtzeitstrategietitels ist geplant für 2017 – ein genauer Release-Termin steht derzeit noch aus.