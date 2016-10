Warshift - Gameplay aus der finalen Version zum Release

13.10.2016 233 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Warshift ist aus dem Early Access auf Steam raus und seit dem 13.10. in der Vollversion verfügbar. Dieser Launch-Trailer fasst nochmal zusammen, was der Genre-Mix alles bietet. Und das ist ganz schön viel. Schließlich können wir hier nicht nur wie in einem Echtzeit-Strategiespiel Einheiten befehligen und Basen bauen.

Wir können auch die Kontrolle über einige der Fahrzeuge übernehmen und dann sogar unter Wasser oder im Weltraum kämpfen. Das klingt nach Overkill, kommt aber bei den Spielern auf Steam ganz gut an. Wenn man bedenkt, dass das Spiel auch noch von fast nur einer Person entwickelt wurde - Respekt.

Aber zu diesem Ergebnis sind wir eigentlich schon im Angespielt-Video zu Warshift letztes Jahr gekommen.