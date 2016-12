Warum löscht PewDiePie seinen 50-Millionen-Abo-Kanal? - Neue YouTube-Ausrichtung auf Likes & Promotions

Freitag, 09. Dezember 2016 um 15:00

PewDiePie, der erfolgreichste YouTuber der Welt, droht damit, seinen Kanal mit mehr als 50 Millionen Abonnenten zu löschen. Aber was steckt hinter dem PR-Stunt? Im Video besprechen Michael Obermeier und Julius Busch, wie die neue Ausrichtung von YouTube mit Fokus auf mehr Like- und Kommentar-Interaktionen sowie bezahlte Promotion-Videos in den Trends der internationalen YouTube-Szene schadet und welche Folge der Umsturz haben könnte.

Denn aktuell werden vor allem Videos bevorzugt, in denen penetrant mit Geldpreisen nach Likes gebettelt wird. Zudem finden sich auf der Trending-Page zahlreiche Kino-Trailer und Sport-Mitschnitte, die allein von den Abrufzahlen niemals von sich aus in die Trends gekommen wären.

Quellen im Video:

YouTube is not being honest with us - h3h3Productions

**wtf is going on with Youtube** - PewDiePie