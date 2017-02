Was ist... 0. A.D.? - Age of Empires im Blut

Samstag, 18. Februar 2017 um 11:41

Immer noch kein Age of Empires 4 in Sicht - aber es gibt Hoffnung! Und zwar in Form von 0. A.D., einem kostenlosen Indiespiel, das seinerzeit als Mod für AoE 2 begann. Inzwischen hat es sich zu einem eigenständigen Titel gemausert, läuft in 3D-Grafik und ist bereits in einer Alpha-Version spielbar.

Da konnten unsere Strategie-Nostalgiker Maurice und Jochen nicht widerstehen und haben sich in die Antike gestürzt, um 0. A.D auf den Zahn zu fühlen. Ist es wirklich die nächste große Hoffnung für Fans von Age of Empires? Und wagt es auch neue Ideen, statt komplett beim altbewährten Spielprinzip zu bleiben?

