Was ist... Behold the Kickmen? - Das dümmste Fußballspiel aller Zeiten

Montag, 24. Juli 2017 um 16:30

Behold the Kickmen ist eine »100% akurate Fußball-Simulation, von jemandem, der weder Ahnung von noch Interesse an Fußball hat«. Was dabei für ein Blödsinn herausgekommen ist, zeigen Fußball-Freund Johannes Rohe und Ballsport-Totalausfall Michael Obermeier im Gameplay-Video.

Laut Entwickler Dan Marshall von Size Five Games ist Behold the Kickmen ein Story-Fußball-Spiel, das absichtlich auf jegliche Mehrspieler-Komponente verzichtet. Denn im Fokus sollen all die Emotionen und das Drama des realen Fußballs stehen. So erlebt der Spieler den Aufstieg seiner Mannschaft aus der Amateur-Klasse »Premier League« bis ganz nach oben in die »Champions League« - um letztlich die beste Mannschaft der Welt »Brazil United« zu besiegen.

Dazu erlernen die Spieler mit jedem weiteren Sieg neue komplexe Techniken wie »Sprinten«, »Passen« oder gar »Ballkontrolle«. Denn mit jedem weiteren Sieg wird es schwerer den Ball am »Goldkeeper« vorbeizubringen und ein Tor »zu tun«.

Behold the Kickmen ist also mehr spielbare Fußball-Satire als ernstgemeinte Sportsimulation und für PC auf Steam für rund 4 Euro erhältlich. Aktuell gibt's das alberne Gekicke aber nur in englischer Sprachfassung.