Was ist ... Marlow Briggs? - Edel-Trash für 99 Cent

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 12:00

Das ist mal ein echt guter Steam-Deal: Marlow Briggs and the Mask of Death wird in dieser Woche (9. bis 16. Januar) für lächerliche 99 Cent verschleudert (Normalpreis 4,99 Euro). Wer sich denkt, was kann das schon für ein Spiel sein, das weniger kostet als ein Bier, der denkt genau wie wir - bis wir diesen Edel-Trash selbst ausprobiert haben.

Die über tausend sehr positiven Steam-Reviews lügen nicht. Hinter einer Fassade aus selbtironie und völlig überladener Action versteckt sich ein wirklich solider God-of-War-Klon, der dank Railshooter-Passagen und vieler abgedrehter Ideen auch nicht mit spielerischer Abwechlsung geizt.

Bei diesem Angebot kann man als Action-Fan wirklich zuschlagen, ohne drüber nachzudenken. EInen guten Eindruck davon, was Sie erwartet, bekommen Sie in unserem Gameplay-Video.