Was ist... Pit People? - Der neue Hit der Castle-Crashers-Macher

Freitag, 03. Februar 2017 um 16:27

The Behemoth haben mit dem 2D-Beat'em-Up Castle Crashers einen echten Überraschungshit gelandet - dank außergewöhlichem Humor und Artstyle. Pit People schlägt nun in die gleiche Kerbe, setzt aber auf Rundenstrategie samt Hexfeld und spielt sich deutlich taktischer - wenn auch nicht so taktisch wie ein The Banner Saga.

Trotzem haben die Helden ihre Stärken und Schwächen (So schlagen Keulen beispielsweise Helme und Bogenschützen haben eine größere Reichweite) und sind dabei vor allem eines: völlig durchgeknallt. Das Gleiche gilt für die abgedrehte Story rund um den Blaubeer-Bauern Horatio, der laut Aussage des Erzählers zum Sterben langweilig ist. Der kommentiert nicht nur alles, sondern ist auch herrlich zynisch und böse.

Aktuell befindet sich Pit People zwar im Early Access, Teile der Story, die Open World und der Koop- bzw. Versus-Modus für zwei bis vier Spieler ist aber schon auf Steam verfügbar. Im Video klären wir, ob sich der Kauf schon jetzt lohnt.