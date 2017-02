Was ist... Northgard? - Die Siedler in tödlich

Dienstag, 21. Februar 2017 um 13:02

Die mutigen und wackeren Clan-Chefs Dimi und Michael folgen dem Ruf ihrer Vorfahren und machen sich daran, ein unbekanntes Land zu besiedeln und ihren Stamm der Geißböcke ganz groß rauszubringen. Ausnahmsweise machen die beiden das heute aber nicht in echt, sondern in einem Spiel.

Und zwar in Northgard, dem neuen Aufbau-Strategiespiel von Shiro Games, den Entwicklern der Evoland-Reihe. Darin erwartet die beiden das wuselige Dorfbau-Gameplay der Siedler-Reihe, allerdings in einer kalten und tödlichen Spielwelt voller Monster und Gefahren.

Am 22. Februar startet Northgard auf Steam in die Early-Access-Phase. Die Entwickler von Shiro Games wollen in den nächsten Monaten nach und nach neue Inhalte ins Spiel einbauen. Dazu sollen unter anderem ein Mehrspieler-Modus und eine Storykampagne gehören.

