Watch Dogs 2 - Story-Trailer: Wer ist DedSec?

Watch Dogs 2 ist der zweite Teil von Ubisofts Action-Reihe rund um Verschwörungen, Datensicherheit und Hacking in der modernen Welt. Diesmal geht es nach San Francisco. Die offene Welt soll mehr als doppelt so groß sein wie im Vorgänger und zahlreiche Aktivitäten bieten. Außerdem führt Watch Dogs 2 einen neuen Helden ein - Marcus Holloway, einen jungen, superschlauen Programmierer und Hacker. Er tritt der Hacker-Community Dedsec bei, die ihn mit Waffen und Informationen versorgt. Dem Spieler stehen zwei Gadgets zur Verfügung: eine Flugdrohne, um eine Übersicht zu bekommen, sowie ein Bodenroboter. Marcus beherrscht Parkour und kann auf Gebäude klettern, außerdem wurden die Hacking-Möglichkeiten erweitert. Spieler können nun alle Personen und Fahrzeuge in der Spielwelt hacken und haben darüber hinaus mehrere Hacking-Möglichkeiten, darunter das neue Mass-Hacking-Feature. Watch Dogs 2 ist komplett im Koop spielbar.