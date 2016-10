Watch Dogs 2 - Trailer erklärt Setting und Story

06.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Worum geht es eigentlich in Watch Dogs 2? Diese Fragen versuchen die Entwickler in diesem Trailer zu beantworten und dazu stellen sie uns auch den Protagonisten Marcus Holloway und die Hacker-Gruppe DedSec vor und erklären, dass es in Watch Dogs 2 nun um Big Data geht, nicht mehr nur um direkte Überwachung wie im ersten Watch Dogs. Dabei steht aber wieder die Firma Blume im Mittelpunkt.

Wir erfahren aber nicht nur mehr Hintergründe zur Spielwelt, wir sehen auch neue Gameplay-Szenen aus dem Open-World-Spiel, das uns nach San Francisco führt.