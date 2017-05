WeLoveGames - Teaser zur Themenwoche auf GameStar.de

Freitag, 12. Mai 2017 um 08:00

#WeLoveGames, wir lieben Spiele. Vom 13. bis zum 21. Mai 2017 soll es eine Woche lang darum gehen, das zu feiern. Als Teil unserer Themenwoche veröffentlichen wir täglich Artikel die zeigen, warum uns Spiele so faszinieren und was unser Hobby so einzigartig macht.

Aber natürlich sind wir nicht die einzigen Zocker hier, ihr seid gefragt! Nehmt Teil und kommentiert fleißig unsere Themen-Artikel oder teilt eure Antworten über den Hashtag #WeLoveGames auf Twitter. Zeigt uns, was Spiele euch bedeuten. Die coolste Community-Story wird mit einer Aorus Geforce 1080Ti 11 GB Grafikkarte von GIGABYTE belohnt.