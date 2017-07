Wolcen - Early-Access-Trailer: So sieht das CryEngine-Diablo jetzt aus

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 14:48

Seit März 2016 ist das Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem bereits über Steam im Early Access und GOG.com spielbar und mit diesem Trailer wollen die Entwickler zeigen, wie weit das »CryEngine-Diablo« sich seitdem weiterentwickelt hat. Dabei zeigt das Video Inhalte, die in der aktuellen Version 0.5 freigeschaltet sind, beispielsweise das Housing. Es sollen aber auch Szenen zu sehen sein, die kommende Inhalte zeigen.

Vom Interface ist auch schon was zu sehen, wobei auch dieser Teil noch Work-in-Progress ist und wer die Early-Access-Version 0.5 gespielt hat, wird wissen: Wolcen hat durchaus noch einen langen Weg vor sich. Wer sich am unfertigen Zustand allerdings nicht stört, zahlt für die PC-Version auf Steam derzeit 20 Euro und bekommt schon erste Story-Missionen, jede Menge Skills, Gegner und Waffen zum Rumprobieren. Der Online-Modus ist allerdings noch nicht aktiv, Koop-Spieler schauen also noch in die Röhre.

Editor und Grafik

Der Trailer liefert außerdem ein paar Szenen aus dem Charakter-Editor, inzwischen kann man nämlich schon seit ein paar Monaten auch als weibliche Figur spielen. Auffälligstest Merkmal des Action-Rollenspiels bleibt aber sicherlich die Grafik der Landschaften und die effektvollen Zaubersprüche.

Wolcen hieß ursprünglich übrigens Umbra.