World of Warships - Witziger Trailer mit Steven Seagal

Mittwoch, 02. November 2016 um 15:09

In Wargamings Seekriegs-MMO World of Warships können wir von 1. November bis zum 14. Dezember 2016 einen ganz besonderen Kommandanten erspielen. Niemand geringeren als den Action-Helden Steven Seagal bekommen wir als Kapitän für unsere US-Kriegsschiffe. Doch umsonst kommt die Action-Ikone aus den 90ern nicht auf unsere Schiffe. Vielmehr müssen wir während der Zeit des Events 70.000 Erfahrungspunkte in beliebigen Spielmodi erreichen.

Zum Event hat Wargaming einen stimmigen Trailer produziert. Darin hockt Seagal als alter Kampfkunst-Meister in einem Kloster in Tibet und wartet auf einen würdigen Kandidaten, den er zum nächsten Action-Helden ausbilden kann. Der junge Mann, der letztendlich erscheint, hat aber ganz andere Vorlieben und so gibt es am Ende packende Seegefechte im Internet statt hartem Martial-Arts-Training.