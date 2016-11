xXx: Return of Xander Cage - Film-Trailer: Vin Diesel in vielen spektakulären Szenen zum Action-Kracher

Mittwoch, 02. November 2016 um 10:25

Vin Diesel ist als Xander Cage im ersten langen Trailer zum Action-Kracher xXx: Return of Xander Cage mit einer Fülle an neuen und spektakuläre Szenen zurück. Auch sein neues Team und seine Gegner haben ihren Auftritt.

Extrem-Sportler Xander Cage (Vin Diesel) kehrt aus seinem selbstauferlegten Exil als Geheimagent für die US-Regierung zurück, um eine zerstörerische und unaufhaltsame Waffe namens Die Büchse der Pandora zu finden, bevor es die Gegner tun. Dazu gehört auch Xiang (Donnie Yen) und seine Schergen, die alles daran setzten, die mächtige Waffe in seinen Besitz zu bringen. Xander und sein neues Team decken schon bald eine tödliche Verschwörung bis in die höchsten Kreise auf.

Zur Besetzung gehören Vin Diesel (Fast & Furious), Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Samuel L. Jackson (Kingsman: The Secret Service), Donnie Yen (Ip Man, Star Wars: Rogue One), Ruby Rose (Orange Is the New Black), Bollywood-Star Deepika Padukone und Toni Collette (Sixth Sense). Die Regie führt D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye).

xXx: Die Rückkehr von Xander Cage kommt am 19. Januar 2017 in die Kinos.