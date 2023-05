Manche von uns gehören einfach zur vergesslichen Sorte.

Wer öfter mal sein Hab und Gut verliert oder liegen lässt, würde sich wahrscheinlich einen Gefallen tun, wenn er sich einen oder gleich mehrere AirTags oder Smarttags zulegen würde.

Diese Tags lassen sich mit dem Smartphone finden und können an euren Habseligkeiten angebracht werden. So findet ihr sie (hoffentlich) schnell wieder.

Wo ist der Unterschied? AirTags stammen von Apple, während SmartTag der allgemeine Ausdruck für die Tags von Android-Herstellern ist.

Der größte Unterschied, der beim Nutzen Relevanz hat, ist das AirTags auch gefunden werden können, wenn sie außerhalb der Reichweite liegen.

Das liegt am sogenannten »Wo ist?«-Netzwerk von Apple. Es sorgt dafür, dass fremde Apple-Geräte die Position eurer AirTags orten, solange das Bluetooth eingeschaltet ist. Die Nutzer der Geräte bekommen davon nichts mit.

Doch das bleibt vielleicht nicht lange ein Alleinstellungsmerkmal von Apples AirTags. Google arbeitet an einer (besseren) alternative:

1. Nie wieder den Schlüssel verlieren

Der Klassiker und gleichzeitig der größte Albtraum: Der Schlüssel ist weg! Glücklicherweise gibt es kaum eine bessere Lösung als Smart- oder AirTags, um sich den Schrecken in Zukunft zu sparen.

2. Sichert euren Geldbeutel

In der Prioritätenliste der oft verlorenen Gegenstände kommt der Geldbeutel wahrscheinlich direkt nach dem Schlüssel - wenn er nicht sogar auf dem ersten Platz ist.

Befestigt am besten dauerhaft euren Tag an eurem Geldbeutel und schon findet ihr ihn leichter wieder.

Denkt daran: Manche Tags können euch benachrichtigen, wenn dieser sich aus eurer Nähe entfernt.

3. Haustiere Orten

(Bild: Andrew S / Unsplash)

Reißt die Katze gerne mal aus oder rennt der Hund davon? Dann hängt den liebsten Fellknäulen doch einen Air- oder SmartTag ans Halsband.

Das sorgt für deutlich weniger Frust und schnelleres Wiedersehen, wenn es mal wieder so weit ist.

4. Verschollene Mähroboter wiederfinden

Wer einen größeren Garten hat oder den Mähroboter auch mal im Schrebergarten nutzt, kann einen AirTag nutzen, um ihn wiederzufinden, falls er sich mal verfängt. Dazu versteckt ihr ihn einfach unter dem Gehäuse

Auch wenn der Roboter gestohlen wird, könntet ihr ihn eventuell orten. Doch Vorsicht: Bedenkt, dass Diebstahl ein Fall für die Polizei ist und ihr euch nicht auf eigene Faust auf den Weg machen solltet.

5. Gepäck finden

(Bild: Apple)

Geht es bald in den Urlaub und ihr habt keine Lust, eurem Gepäck hinterher zu rennen? Stattet euren Koffer einfach mit einem Tag aus.

Es gab schon unzählige Berichte von Menschen, die ihre Koffer durch Ortungs-Tags wiedergefunden haben. Ein Mann in Atlanta hat zum Beispiel gestohlenes Gepäck zurückbekommen und den Dieb erwischt, während der seine Klamotten trug (via WSB-TV).

6. Fahrrad wiederfinden

Bestimmt wurde euch selbst schonmal das Fahrrad geklaut oder ihr kennt jemanden, dem das passiert ist. Immerhin werden jährlich zwischen 200.000 und 300.000 Fahrräder gestohlen (via adfc).

Mit dem Tag geht's unter den Sattel oder irgendwo in den Rahmen und schon habt ihr die Chance, euer Fahrrad wiederzufinden, wenn es abhanden kommt.

Vorsicht: Wie bereits bei den Mährobotern erwähnt, ist Diebstahl Sache der Polizei. Bitte bringt euch nicht in Gefahr!

7. Verlegt nie mehr eure Fernbedienung

Es mag beim ersten Gedanken komisch wirken, doch wenn ihr zu den Kandidaten gehört, die die Fernbedienung auch mal im Kühlschrank ablegen, könntet ihr durchaus darüber nachdenken.

Ist ein AirTag oder der SmartTag nur wenige Meter entfernt, könnt ihr ihn auf wenige Zentimeter genau orten. Perfekt für die Fernbedienung in der Couch.

8. Findet eure Brille

Manche Menschen haben ihre Brille stets auf der Nase und andere müssen sie nur manchmal tragen. Wer zu letzteren gehört, kennt bestimmt das Gefühl, wenn man sie ausnahmsweise mal braucht und dann doch nicht zur Stelle hat.

Mit einem Smart- oder AirTag im Brillenetuis wird dieses Problem der Vergangenheit angehören. Vorausgesetzt, ihr vergesst nicht, die Brille zurück ins Etuis zu packen.

9. Behaltet eure Medizin im Auge

(Bild: Apple)

Solltet ihr mal nicht wissen, wo eure Medizin ist, kann es gefährlich werden. Klar, manchen bereitet es vielleicht »nur« Unannehmlichkeiten. Für andere kann es im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr bedeuten.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann einfach einen der besagten Tags nutzen.

10. Findet immer euer Auto wieder

Seid ihr öfter mal auf der Suche nach eurem Auto? In einer fremden Stadt kann es beispielsweise gut sein, dass man leicht die Orientierung verliert und den fahrbaren Untersatz nicht wiederfindet.

Lasst beim nächsten Städtetrip am besten einen Tag im Auto.

11. Mehr Sicherheit für Instrumente

(Bild: Joanna Avalos / Unsplash)

Instrumente gehören zu den Dingen, die man aus diversen Gründen nicht verlieren will. Sie sind teuer und haben oft einen noch höheren emotionalen Wert. Leider lässt man auch teure und wichtige Sachen mal im Bus liegen. Auch wenn das zugegeben stark vom Instrument abhängig ist.

Mit einem Airtag, könntet ihr die Verfolgung aufnehmen, solange ihr eine Chance habt, ihn sicher, gut versteckt und nicht störend am Instrument anzubringen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die entsprechende Tasche damit ausstatten.

12. Werkzeug wiederfinden

Wer viel schafft, der kann auch mal was aus den Augen verlieren. Wenn ihr zum Beispiel viel bei Freunden seid, um handwerklich auszuhelfen, dann kann es gut sein, dass ihr mal euren Werkzeugkoffer stehen lasst und nicht mehr wisst wo er ist. Macht den AirTag einfach zum Standardwerkzeug bei Handwerker-Ausflügen.

13. Findet eure Drohne

(Bild: Lane County Sheriff's Search and Rescue)

Seid ihr mit der Drohne unterwegs gewesen und habt eine Bruchlandung hingelegt? Kein Problem! Auch SmartTags ohne »Wo ist?«-Netzwerk können hier auf weitere Distanz helfen, solange ihr ungefähr wisst, wo ihr abgestürzt seid und die Stelle zu Fuß gut erreichbar ist.

14. Verfolgt ein extrem wichtiges Paket

Habt ihr ein Paket, das so dringend ankommen muss, dass ihr unter keinen Umständen ein Risiko eingehen wollt? Dann packt einen AirTag mit ein und verfolgt das Paket selbst. Vor allem, wenn ihr ein Paket an jemanden verschickt, der euch den Tag ohne Zweifel zurückschickt.

15. Findet versteckte Dinge wieder

Gerade wer Kinder hat, muss ab und zu mal ein paar Dinge verstecken. Seien es gefährliche Gegenstände, Süßigkeiten oder anderes, das nicht für Kinderaugen gedacht ist.

Einen besonders wichtigen Gegenstand könntet ihr beispielsweise mit einem SmartTag versehen, um es in allen möglichen versteckten Orten finden zu können. Wenn mehrere Personen darauf Zugriff haben müssen, könnte es noch praktischer sein. So weiß man immer, ob es nicht gerade in den falschen Händen ist.

