Kommt 2024 das Ende von DVD, Blu-ray und 4K-Disc? Großer Elektronikhändler sortiert die Silberscheiben aus

Wird die Silberscheibe bald genauso obsolet, wie die VHS vor ihr - oder steht ein Revival wie bei der Hörspielkassette bevor? (Iarygin Andrii/Adobe Stock, jarmoluk/Pixabay, ihor_b/Adobe Stock)

Eine kleine Trauermeldung für alle, die noch auf physische Datenträger setzen: Die große US-amerikanische Elektronikkette Best Buy wird DVD, Blu-ray & Co. bald aus den Regalen nehmen - auch im dazugehörigen Online-Shop.

Doch wieso ist es so weit gekommen, und was bedeutet die Entwicklung für deutsche Kunden?

Wann wird Best Buy seine letzte DVD verkaufen?

Bei Best Buy soll zum Ende des ersten Quartals 2024 die letzte DVD über die Kassentheke rollen, dann soll der Verkauf der physischen Datenträger eingestellt werden. Zuerst berichtete das Entertainment-Blog The Digital Bits über diese Entscheidung.

Von der Entscheidung betroffen sind nicht nur DVDs, sondern auch Blu-rays und 4K-Ultra-HDs. Dementsprechend werden auch künftig keine Best-Buy-exklusiven Steelbooks mit speziellem Design mehr angeboten. Die Sammlerstücke gehören fortan der Vergangenheit an - zumindest im Online-Shop von Best Buy. Filmfirmen wie Paramount sollen den Verkauf der exklusiven Steelbooks mittlerweile über Amazon ausgelagert haben.

Solche schicken Steelbooks, wie hier »Indiana Jones und die Jagd nach dem Rentenbescheid«, suchen Sammler bald vergebens - zumindest was Neuveröffentlichungen angeht. (bestbuy.com)

Ein Sprecher von Best Buy begründete die Entscheidung gegenüber dem Branchenblatt Variety:

»Die Art und Weise, wie wir Filme und Fernsehsendungen konsumieren, ist heute ganz anders als noch vor Jahrzehnten. Mit dieser Änderung schaffen wir Raum und Möglichkeiten, unseren Kunden neue und innovative Technologien anzubieten«

Best Buy ist ein US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik. In den Läden vor Ort wird eine breite Auswahl von Produkten angeboten, dazu gehören Heimcomputer, Handys, Digitalkameras oder Videospiele. Die Kette ist damit vergleichbar mit Elektronikfachmärkten wie Saturn, MediaMarkt oder Expert in Deutschland. In den USA hat Best Buy aktuell 1.129 Niederlassungen, davon 969 in den Vereinigten Staaten.

Knalliges Blau und spritziges Gelb sind den Markenauftritt von Best Buy fest integriert. (Sundry Photography/Adobe Stock)

Die Entscheidung gegen den Verkauf der Datenträger kommt wenig überraschend. Besucher von Best-Bay-Filialen konnten über die letzten Monate beobachten, wie der DVD-Bereich in den Läden vor Ort immer weiter geschrumpft ist. Die Vernachlässigung der dazugehörigen Verkaufsfläche soll so weit gehen, dass Angestellte sich nicht weiter die Mühe machen, Neuerscheinungen in den Regalen bereitzustellen.

Dafür wurden die Verkaufsflächen für Heimcomputer und Smartphones immer größer. Die Entwicklung spiegelt den sich verändernden Medienkonsum der Kunden wider.

Übrigens: Den Verkauf von Musik-CDs hat Best Buy bereits im Jahr 2018 eingestellt. Und schon im selben Jahr hatte Kollege Peter Bathge das Ende der DVD gefordert:

Der endgültige Schwanengesang für die DVD? Der Verkauf von Videospielen bei Best Buy soll von der Entscheidung nicht betroffen sein. Und auch, dass die Entscheidung das definitive Ende der DVD bedeutet, darf bezweifelt werden - obwohl das goldene Zeitalter von DVD & Co. natürlich längst vorbei ist.

Vielmehr sind physische Datenträgern angesichts des Siegeszugs von Netflix, Disney Plus und ähnlichen Videostreaming-Plattformen zu einem Nischenmarkt für Liebhaber geschrumpft.

Was haltet ihr davon, wenn Best Buy jetzt den Verkauf von DVD und Blu-ray einstellen wird? Beobachtet ihr die Entwicklung mit einer Träne im Auge oder könnte euch das allmähliche Abtreten der altgedienten DVD nicht egaler sein? Welche Special-Edition ist das Juwel eurer privaten DVD-Sammlung? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.