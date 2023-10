Das Wunder von Vacha: Hier bekommt ihr PlayStation 5, iPhone 12 Pro, Amazon Kindle und massig DVDs zum Spottpreis?

Neben aktuellen Spielekonsolen und Smartphones werden auch Klobrillen versteigert. (Bild-Quellen: freestocks über Unsplash; konto.wendtauktion.de)

Wer günstig an aktuelle Unterhaltungselektronik herankommen möchte, der versucht sein Glück über die Gebrauchtwaren-Plattform eBay, über Dritthändler bei amazon.de, oder treibt sich auf örtlichen Hofflohmärkten herum.

Eine andere Möglichkeit, ein Schnäppchen zu ergattern, bietet alljährlich die »Tausend Pakete-Auktion. Die Auktion wird vom Paketversand Hermes ausgerichtet und findet regelmäßig in der Eventhalle »Vachwerk« statt.

Auch dieses Jahr war es wieder soweit, wenn das Auktionshaus Wendt die Versteigerung organisierte - mit dabei: günstige Gelegenheiten für Videospiel-Enthusiasten und sonstige Tech-Begeisterte.

Wie Hermes-Pakete in die Thüring-Halle kommen

Wie können Pakete überhaupt verloren gehen? Heutzutage werden Pakete getrackt, vom Absender bis zum Transporter. Und auf einen ersten Zustellversuch folgt ein zweiter oder dritter - und im Notfall nimmt auch schon mal der Nachbar ein Paket entgegen.

Wie kann es also sein, dass doch so viele Pakete nicht ankommen, dass die Eventhalle Vachwerk zusammen mit Paketversand Hermes jedes Jahr eine Auktion organisieren kann?

Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. Mal ist es ein beschädigtes Etikett, welches die Zustellung verhindert - gerissene und vom Regen verschmierte Etikette kommen häufig vor.

In dem Fall suchen die Hermes-Mitarbeiter dann im Paket nach Hinweisen zum Absender oder Empfänger, etwa eine der Lieferung beiliegende Rechnung. Wird der Mitarbeiter fündig, geht das Paket mit neuem Etikett versehen wieder raus.

Pakete ohne weiterführende Hinweise werden in einer Datenbank erfasst. Manchmal meldet sich daraufhin der Kundenservice, wenn etwa ein Empfänger nach seinem Päckchen sucht. Solche Anfragen kommen beim Hermes-Kundenservice allerdings nur selten vor, wie Die Zeit zu berichten weiß.

Was macht der Hermes-Mitarbeiter, wenn ein Paket sich nicht zustellen lässt? (Bild-Quelle: philippschumach über Adobe Stock)

Wo landen die heimatlosen Hermes-Pakete? In der Hauptumschlagbasis, kurz Hub, von Hermes landen die verschollenen Pakete. Das für einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Halbjahresgrenze überschreitenden Päckchen landen in Vacha.

Vacha ist die älteste Stadt im Süden Thüringens - und Anlaufstelle für Pfennigfuchser deutschlandweit. Doch wie kommt es überhaupt dazu, das so viele Pakete in Vacha aufschlagen?

Fun Fact: Ein Wahrzeichen Vachas ist ein im 15ten Jahrhundert erbauter Storchenturm. (Bild-Quelle: hecke71 über Adobe Stock)

Wie werden Hermes-Pakete heimatlos?

Uwe Felmeden ist bei Hermes verantwortlich für unzustellbare Pakete. Was bei ihm und seinem Team ankommt, hat was von einer Wundertüte. Der Teamleiter der Abteilung »Parcel Clearing«, Neudeutsch für »Paket-Klärfälle«, sagt in einem Gespräch mit Die Zeit:

»Man weiß nie, was man kriegt. Wir fanden schon Wachteleier und eine Wurfgranate, geschmuggelte Zigaretten und die signierte Felge eines Formel-1-Fahrers. Einmal lag ein Hirschkopf in einem Paket, das ein Jäger zum Präparator schicken wollte.«

Des Öfteren werden auch noch Adressen an den Paketen entdeckt, obwohl diese eigentlich vor der Versteigerung entfernt werden. In solchen Fallen haben Käufer auch schon mal versucht, die Menschen hinter einer Adresse zu kontaktieren. Denkbar ist es ja, dass eine besonders geduldige Person bis heute auf ihre Lieferung wartet.

Von Erfolg gekrönt sind solche Kontaktversuche allerdings nur selten. Meistens erfolgt keine Antwort. Falls doch jemand reagiert, hat die betreffende Person kein Interesse mehr am Artikel - etwa, weil mittlerweile ein neues Produkt gekauft wurde.

Welche technischen Geräte verstecken sich in den Hermes-Paketen?

Neben Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs wie Blumenvasen, Designer-Badarmaturen oder Klodeckel von Villeroy & Boch landet auch Unterhaltungselektronik in der Halle, kommt bei Auktionatorin Meike Nahli und ihren Bietenden unter den Hammer.

Unter den hops gegangenen Waren finden sich auch PCs, Hi-Fi-Anlagen und andere, wertige Elektronik-Artikel.

Beispielsweise im Online-Katalog der »Wendt Auktion« wird eine PlayStation 5 Digital Edition zum Startpreis von 200 Euro gelistet, noch komplett versiegelt, ausgestattet mit einem PlayStation-Pulse-3D-Wireless-Headset. Zum Vergleich: Auf idealo.de wird eine solche PS5 Digital Edition als Neuware gerade für einen Kaufpreis von fast 450 Euro aufgeführt - natürlich ohne beigefügtes Headset.

Daneben führt der Katalog auch ein Kombi-Paket, bestehend aus Apple HomePod Mini und iPhone 6s für einen Startpreis von 50 Euro. Die aktuellen Straßenpreise für die beiden Geräte zusammengerechnet, kommt man bei mindestens 230 Euro an (siehe idealo.de und geizhals.de). Vom Startpreis ausgehend, macht das eine Ersparnis von 180 Euro aus.

Das im Bild sichtbare iPhone ist nur eines der vielen zu Kampfpreisen angebotenen Produkten - eine PlayStation 5 ist ein weiteres.

Ein absolutes Highlight zum Dumping-Startpreis ist das Apple iPhone 12 Pro mit 128 GB. Es handelt sich um das begehrte Apple-Smartphone in der Farbe Gold, dabei noch original versiegelt. Startpreis im Rahmen der Hermes Auktion Vacha: schlanke 150 Euro.

Ein goldenes iPhone der vorletzten Generation - und noch dazu glitzert das Gerät in Gold?

Ein Amazon Kindle, der sozusagen in freier Wildbahn aktuell mit knapp 90 Euro bepreist ist, wird im Zuge der Auktion mit einem 20-Euro-Startpreis präsentiert.

Und wer eher auf antiquierte Speichermedien steht: Kistenweise DVDs und CDs, befüllt mit dutzenden Titeln, werden ebenso feilgeboten. Auf den Fotos der Auktion sind Veröffentlichungen wie Hörspiel zu »Asterix & Obelix: Mission Kleopatra«, der Thriller »Exist - A Night from Hell« oder das Album »Years of Refusal« von Morrissey zu sehen

Wer jetzt schon den Geldbeutel zückt: ein Wermutstropfen bleibt. Die Versteigerung hat schon am 8.07.2023 stattgefunden. Die nächste Versteigerungs-Auktion wird indes schon im November dieses Jahres ausgerichtet. Hinweis für Schnäppchenjäger: Auch im November findet die Versteigerung wieder ausschließlich in Präsenz statt.

Der Erlös aus den versteigerten Waren geht übrigens zurück an Hermes. Manche Glücksritter erstehen in Vacha auch Waren im Kaufwert hunderter Euro, und hoffen darauf, das Erstandene anschließend für das Doppelte oder Dreifache weiterzuverkaufen.

Übrigens: Von einem Flohmarkt der Superlative wissen die Bewohner Madrids zu berichten, wenn nämlich in einem speziellen Outlet-Store Fernseher, Handys und Grafikkarten auf Kaufwütige warten - aber auch viel Ramsch.

Denkt ihr, die in der Eventhalle auflaufenden Pakete sind Abfallprodukte der Konsumgesellschaft, oder stemmt ihr euch sowieso mit Upcycling und Fairphone gegen die Wegwerfmentalität? Oder seid ihr selbst Schnäppchenjäger und kennt ähnliche Geheimtipps wie die hier vorgestellte Halle? Schreibt uns eure Erfahrungen hierzu gerne in die Kommentare.