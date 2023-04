Lohnen sich diese 3 Gaming-Gadgets? Spielzeug mit Link, Pac-Man und Cyberpunk

Würde auch Hollywood-Beau Keanu Reeves gut zu Gesicht stehen? Eine LED-Brille mit Cyberpunk-Optik.

Spielspaß, Spielspaß, in meinem Herzen: Welche sind die ulkigsten Tech-Gadgets mit Gaming-Bezug, frage ich in den digitalen Raum – und der Algorithmus antwortet.

Nachstehend folgen einige der überflüssigsten, wohl aber fantastischsten Spielzeuge für das Kind in der Gamerin und dem Gamer.

Lasst uns aufbrechen, zu einem Streifzug der kuriosen Art.

Game & Watch: Legend of Zelda

Was ist Game & Watch: Legend of Zelda? Mit der Retro-Konsole spielt ihr die absoluten Gaming-Klassiker der Zelda-Reihe nach. Auf dem Handheld vorinstalliert finden sich folgende Gaming-Perlen:

The Legend of Zelda (1987)

(1987) The Adventure of Link (1988)

(1988) The Legend of Zelda: Link’s Awakening (1993)

Laut HowLongToBeat.com dauert es insgesamt rund 34 Stunden, um die drei Spiele durchzuspielen. Eine Besonderheit für Puristen: Sowohl The Legend of Zelda als auch The Adventure of Link können in der westlichen und in der japanischen Version gespielt werden. Die beiden Versionen beinhalten jeweils unterschiedliche Musiken und Soundeffekte.

Wie sieht das Gerät aus? Von der Machart her erinnert das Handheld an Nintendo-Konsolen aus den 1980ern – kommt allerdings mit vergleichsweise fortschrittlicher Technik daher. Denn das verbaute Farbdisplay und die, an den späteren GameBoy erinnernden, Bedienelemente (sprich: die Anordnung von Steuerkreuz und Buttons), sprechen eine neuzeitliche Design-Sprache.

Meine Meinung: Als jemand, der als Dreikäsehoch lieber in StreetFighter II auf dem Supernintendo verkloppt, oder mit Ellen Ripley im SNES-Videospiel zum Film Alien 3 Xenomorphen verbrannt hat, sind mir jedwede Titel der Zelda-Reihe zwischen die Fingerchen gerutscht. Das Game & Watch wäre für mich das ideale Sprungbrett, um meinen persönlichen Gaming-Horizont zu durchbrechen.

Pac-Man Ghost Light

Was ist Pac-Man Ghost Light? Mehr Licht! sollen die letzten Worte des Dichter-Fürsten Goethe gewesen sein. Der Mann wusste, wovon er spricht – denn: Auch Mancaves und Gamerinnen-Höhlen brauchen eine stylische Ausleuchtung. Ein dafür passendes Teil könnte das offiziell von Namco lizenzierte Pac-Man Ghost Light sein.

Einige Fun Facts zum Pac-Man Ghost-Light:

16 verschiedene Farben: So viel Farbvielfalt haben die verbauten LED-Leuchten drauf

So viel Farbvielfalt haben die verbauten LED-Leuchten drauf Verfügt über einen Farbphasen-Modus: In diesem wechselt der vielleicht berühmteste Geist der Gaming-Geschichte durch alle 16 verfügbaren Farben.

In diesem wechselt der vielleicht berühmteste Geist der Gaming-Geschichte durch alle 16 verfügbaren Farben. Verfügt über einen Party-Modus: In diesem passt sich die Beleuchtung den Rhythmen eurer Lieblings-Musiken an.

In diesem passt sich die Beleuchtung den Rhythmen eurer Lieblings-Musiken an. Strom: Bezieht die Leuchte über ein reguläres USB-Kabel. Dieses ist im Lieferumfang enthalten. Ein USB-Netzteil wird jedoch nicht mitgeliefert.

Wie sieht das Gerät aus? Die Lampe sieht aus, wie sich das der geneigte Retro-Gaming-Enthusiast wünscht: Als wäre der Pac-Man-Geist aus dem originalen Arcade-Game aus den 1980ern aus der Spielhalle und auf den heimischen Schreibtisch gesprungen. Die Deko-Lampe hat übrigens eine Höhe von knapp 20 Zentimetern.

Meine Meinung: Nachdem schon angesichts der stapelbaren Tetris-Lampe mein LED- und RGB-verstrahltes Gamer-Herz erglüht ist, findet auch das geisterhafte Pac-Man-Licht mein Wohlgefallen. Und im Preissegment von 25 Euro ist das Lämpchen meiner Meinung nach auch fiskalisch vertretbar.

Cyberpunk LED Brille

Was ist Cyberpunk LED Brille? In die Kategorie Tech-Gadgets, die den Partyspaß-Faktor erhöhen, aber die Welt definitiv nicht braucht, gehört die Cyberpunk LED Brille.

Für alle Gaming-Fans der kontrovers besprochenen Rollenspiel-Mammutprojekts Cyperpunk 2077 , oder für all diejenigen, die das Gesamtwerk von William Gibson längst inhaliert und sich jede Verfilmung von Philip K. Dicks Bladerunner unter die Netzhäute geschoben haben, könnte sich dieses futuristische Nasenfahrrad lohnen.

Übrigens: Wer eine Party-Brille mit LED-Optik dezent lächerlich findet, der schiebt sich die Virtuelle Realität auf den Nasenrücken (siehe nachfolgenden Produkthinweis).

Statt AR: VR schon jetzt erleben

Wie sieht die Cyberpunk LED Brille aus? Dieses quietschbunte Spekuliereisen wird von unterschiedlichen Herstellern mit verschiedenen Funktionen feilgeboten. Eine der beliebtesten Ausführungen ist bei Amazon als Cyberpunk LED Brille - Party Leuchtbrille Leuchtende Visor Glasses gelistet, wird in fünf Designs angeboten:

High Tech

Bienenwaben

Stilvoll

Donner

High Tech + Bienenwaben

In puncto Leuchtkraft und –Rhythmus wurden folgende Modi in die Gläser verbaut:

Die LEDs können 7 verschiedene Farben: rot, grün, dunkelblau, gelb, hellblau, lila und weiß.

rot, grün, dunkelblau, gelb, hellblau, lila und weiß. Wählt aus 4 sogenannten Blinkmodi aus: Monochrom (einfarbig), langsames Blinken, schnelles Blinken und Farbverlauf

Meine Meinung: Ich weiß nicht, wie diszipliniert ich Druckbetankung mit Jack Daniels Cola, Alkopops und Wodka-Bull-Schiffchen betreiben müsste, bevor ich ins Portemonnaie griff – und hinterher eine Cyberpunk-LED-Brille aus dem Verkaufsregal zöge.

Nennt mich als altmodisch, rückwärtsgewandt, anachronistisch und spaßbefreit, aber Brillen trage ich als Sehhilfe – nicht, um damit das RGB-Inferno auf den Dancefloor zu bringen. Aber das ist nur meine Meinung.

Was haltet ihr von Game & Watch: Legend of Zelda, Pac-Man Ghost Light und Cyberpunk-LED-Brille? Sind das technikaffine Accessoires, die euren schnöden Alltag bereichern – oder ist das samt und sonders Technikschrott, den es – zusammen mit den Altbatterien und Antennen-Handys – einzumotten gilt? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!