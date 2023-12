Iron Man rettet das Star-Wars-Hotel: Wie geht die gar nicht so galaktische Geschichte des 370 Millionen Euro teuren Fehlschlags jetzt weiter?

Muss Iron Man jetzt eingreifen, um Obi-Wan Kenobi zu retten - im übertragenem Sinne? (Disney/Marvel/Lucasfilm)

Das Star-Wars-Hotel von Disney, der »Galactic Starcruiser«, musste nur 19 Monaten nach seiner Eröffnung schließen, wie wir zuletzt berichtet haben. Die enormen Kosten für Planung, Bau und Tagesbetrieb waren dafür verantwortlich – und die hinter den Erwartungen zurückbleibenden Gästezahlen.

Die letzten Gäste des Hotels aus einer weit, weit entfernten Galaxis, haben zwischen dem 28. und 30. September eingecheckt, wie ABC News geschrieben hat.

Im Zuge der Schließung hat Disney viele der Gäste gefragt, wie sie sich die Zukunft des Star-Wars-Hotels vorstellen. Len Testa, Mitautor des Buchs »The Unofficial Guide to Walt Disney World«, wird von The Wrap dazu zitiert mit:

»Wenn sie [Disney] vorhätten, die Türen [des Star-Wars-Hotels] für immer zu schließen, würden sie nicht jede Person, die auf dem Starcruiser war, per E-Mail wegen einer Umfrage anschreiben.«

Wie wird die Zukunft des Star-Wars-Hotels also tatsächlich aussehen? Eine Idee lautet, Disney wird die Anlage mit den Superhelden aus den Marvel-Filmen neu aufsetzen, wie ihr weiter unten erfahren werdet.



Doch wieso scheiterte Disneys »Galactic Starcruiser« überhaupt? Wir spüren dem nach.

Was war das Star-Wars-Hotel?

Das immersive Erlebnis versetzte Gäste für zwei Übernachtungen mitten in den Krieg der Sterne, mitsamt Lichtschwerttraining, Missionen gegen die dunkle Seite und authentischem Star-Wars-Feeling. Mit nur 100 Zimmern und Preisen von über 4.600 Euro pro Übernachtung richtete es sich an Hardcore-Fans.

Wer sich von einem Besuch auf dem intergalaktischen Hotel einen genaueren Eindruck verschaffen möchte, kann übrigens das in einem fast halbstündigen Video tun.

Das Problem des Hotels: Die begrenzte Zimmeranzahl und hohe Betriebskosten führten zu einem finanziellen Fiasko. Forbes schätzt, dass Disney etwa 900.000 Dollar pro Reise hätte einnehmen müssen, um profitabel zu sein. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Entwicklung und Baukosten von rund 400 Millionen Dollar (rund 370 Millionen Euro) machten das Hotel zu einem finanziellen Misserfolg.

Im September 2022 wurde daher der Stecker gezogen.

Muss das Star-Wars-Hotel nun als galaktischer Fehlschlag denn als triumphaler Erfolg in die Sternenkriegs-Geschichte eingehen?

Wie könnte es jetzt mit dem Star-Wars-Hotel weitergehen?

Durchs Internet schwirren aktuell verschieden Vermutungen, Hoffnungen und Spekulationen, wie es mit dem Hotel weitergehen könnte. Wir stellen zwei der Interessantesten darunter vor.

➡️ Idee 1: Das Star-Wars-Hotel als Filmset für The Mandalorian oder The Book of Boba Fett

Innerhalb des Star-Wars-Universums trug das Raumschiff Galactic Starcruiser den Namen Halcyon. Wie im Video von oben teilweise zu sehen, ist das Hotel ausgestattet mit Zwischengeschossen, einem Speisesaal, und anderen, aufwendig gestalteten Räumen.

Screenrant schlägt nun vor, die authentischen Räumlichkeiten als Drehort für Star-Wars-Produktion zu nutzen.

Nicht zuletzt deshalb, weil der Halcyon ohnehin in der Star-Wars-Historie verankert ist. Wie Screenrant und Disney Parks Blog schreiben, verbrachten Prinzessin Leia und Han Solo ihre Flitterwochen auf dem Raumschiff Halcyon.

Durch diese bestehende Verbindung und das aufwendig gestaltete Hotel ergäbe sich die Möglichkeit, das ehemalige Star-Wars-Hotel als Drehort für Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett oder Ahsoka zu nutzen.

Die zweite Idee hat mit einer anderen, großen Disney-Marke zu tun.

➡️ Idee 2: Das Star-Wars-Hotel als Marvel-Hotel

Der YouTuber Drunk3PO vermutet etwas ganz anderes, wie auch Bounding Into Comics berichtet hat. Laut ihm wird Disney den Galactic Starcruiser vermutlich so umbauen, dass er thematisch zur anderen großen Disney-Marke passt: den Superhelden aus den Marvel-Filmen.

Der YouTuber vermutet, die neue Attraktion könnte das Thema »Agents of S.H.I.E.L.D.« verpasst bekommen. Zur Erinnerung: S.H.I.E.L.D. ist eine Geheimorganisation, die sich der Untersuchung geheimnisvoller Fälle annimmt.

Wie könnte das Marvel-Hotel aussehen? Wie der YouTuber vermutet, könnte Disney den Galactic Starcruiser also in ein Fluggefährt aus den Avengers-Filmen umgestalten. Die Gäste würden dann - innerhalb der Attraktion – die Rolle von Geheimagenten übernehmen, die unterschiedliche Aufträge für S.H.I.E.L.D annehmen.

Ein weiteres Argument für die einfach umzusetzende Überarbeitung ist ein Ort im Galactic Starcruiser, wo Gäste mithilfe der Macht Steine bewegen mussten. Im Falle von Marvel könnten Gäste dasselbe mit Telekinese-Kräften tun. An bekannten Charakteren aus dem Marvel-Universum könnten dann die Guardians of the Galaxy oder Captain Marvel auftreten.

Die Umstellung von Star Wars zu Marvel wäre also nach Einschätzung von Drunk3PO vergleichsweise einfach.

Wird dort, wo vor kurzem noch Raumschiff-Kapitäne stolzierten, bald Superhelden herumpurzeln?

Eine weitere Idee: Eine andere Mutmaßung legt nahe, Disney könnte den Galactic Starcruiser in eine zum regulären Freizeitpark-Erlebnis zusätzlich buchbare Erfahrung umgestalten. Also kein zweitägiger Hotel-Aufenthalt mehr, sondern ein bei Bedarf einzukaufendes Extra für Besucher des Freizeitparks.

Wie die Zukunft für das Star-Wars-Hotel wirklich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Die Ideen aus diesem Artikel regen aber zum Nachdenken an.

