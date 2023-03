4 Gadgets für Gamer, die mehr Spaß im Alltag bringen - und tatsächlich lohnen könnten

Ist das eine weitere Dauerwerbesendung? , grummelt der besorgte Leser. Aber nicht doch! , antworte ich. In nachfolgender Auflistung erwartet euch schlicht eine Auswahl launiger Tech-Gadgets mit Gaming-Bezug, die ich aus den Niederungen des Internets für euch geborgen habe.

Hinweis: Habe ich die nachfolgenden Spielzeuge für Erwachsene getestet? Bisher nicht. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch kommen. Langer Vorrede, kurzer Gehalt: Jetzt kommen vier der kuriosesten Tech-Slash-Gaming-Gadgets auf euch zu? Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei ... es geht los!

1. Stapelbare LED-Lampen im Tetris-Look

Dieses und ähnliche Produkte gibt es von verschiedenen Anbietern – oft wird der entscheidende Schlüsselbegriff ausgeklammert. Dann ist etwa vom Spannenden Ziegelstein-Spiel die Rede, oder von Magischen Blöcken ; gemeint ist aber immer der Gaming-Klassiker Tetris .

Ihr wisst schon: Oft verschiedenfarbige, häufig verschieden große, aber immer aus vier Quadraten bestehende Bauteile, die einen Schacht hinunterpurzeln – und von den Spielenden miteinander verzahnt werden wollen.

Erstmal tief stapeln? Nicht mit selbst leuchtenden Tetris-Dekoteilen!

Wie funktioniert Real-Life-Tetris? Dieser Deko-Gegenstand – wir taufen ihn mal großzügig auf den Begriff Gadget - bringt dem klassischen Tetris das Leuchten bei. Sprich: Ihr stapelt die bunten Tetrominos (so heißen die Tetris-Bauklötze im Fachlatein) übereinander. Und sobald die einzelnen Blöcke aufeinander gestellt sind, geht das große Leuchten los. Ergo: Der Tetris-Turm beginnt LED-mäßig zu glühen.

Bevor es weitergeht im Text, gestattet mir einen höflichen Produkthinweis (in RGB-Optik). Wer sich für derlei desinteressiert, der überlese den folgenden Hinweis bitte klammheimlich.

An wen richtet sich das Produkt? Wer also aus den immergleichen LED-Wänden von YouTubern, Influencerinnen und Content-Kaspern jeglicher Couleur hervorstechen möchte, der sollte für die Real-Life-Tetris-Blöcke einen Klick riskieren. Und auch für Menschen, die ihren Zuschauern (oder einfach nur ihrem Besucher) in Tetris-Form zurufen möchten Ich identifiziere mich als Nerd-Kultur! , glimmen die Tetris-Teile dekorativ.

Ausführlich vorgestellt wurde ein solcher Tetris-Turm auf dem YouTube-Kanal Futurespace Collective.

Warum will ich stapelbare Tetris-LEDs? Als jemand, der bereits mit leuchtstarker Central-Perk-Coffee-Shop und einer passenden Friends-Lichterkette seinen Schreibtisch verschandelt, stellt ein erleuchteter Tetris-Tower eine wunderbare Ergänzung dar. Ich würd's kaufen.

2. Sega Astro City Mini

Was es nicht alles an klassischen Gaming-Gerätschaften im Mini-Format gibt: den Super Nintendo, die Sony Playstation, das Sega Mega Drive, und, und, und …. Und jetzt komplettiert das Astro City Mini die Liste. Moment! Astro-City-what-the-hell? Ja, was sich anhört, wie der Geburtsort von Captain Future, ist in Wirklichkeit Segas Spielautomat im Kleinstformat.

Klein, kleiner ... Sega Astro City Mini? Was früher in Spielhallen stand, passt jetzt in die Hosentasche.

Von der Spielhalle auf den Handteller: Die ursprüngliche Ausführung des Astro Citys war mannshoch, und in den 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts in Spielhallen anzutreffen. Bei wem sich jetzt die Stirn kraus legt: Ja, auch als Kind der 90er ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr den Steuerknüppel des Astro Citys herumgewuchtet habt. Denn: In der westlichen Welt war der Astro-City-Automat weniger verbreitet - dafür umso häufiger in der östlichen Hemisphäre.

Ein kurzer Hinweis: Wer Gaming mitnichten im Hosentaschen-Format, sondern in göttlichen XXL-Dimensionen, praktiziert, für den könnte das nachfolgende PS5-Bundle eine Alternative zum Astro City Mini darstellen.

Was kann ich spielen? In dem putzigen Mini-Spielautomaten finden sich 37 Spiele aus Segas Arcade-Ära verbaut. Ihr dürft also Hand anlegen an arcadige Kult-Titel der 80er und 90er; dazu zählen: Virtua Fighter, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Alien Storm oder Wonder Boy III: Monster Lair.

Wessen Retro-Muskeln gekitzelt wurden, dem kann nur gesagt werden: Kollege Kai Schmidt von der GamePro hat sich dem Sega Astro City in einem ausführlichen Praxistest angenähert! Lest in Kais Test rein, um herauszufinden, um der Gaming-Würfel euren Vorstellungen entspricht.

Mehr zum Thema Sega Astro City: Test zur Retrokonsole im Spielautomaten-Look von Kai Schmidt

Warum will ich Sega Astro City Mini? Als jemand, in Jugendjahren die beiden Arcade-Titel Metal Slug und The Lost World: Jurassic Park (ebenfalls Sega) goutieren konnte, repräsentiert Spielehallen-Konsole in Faustgröße einen reizvollen Kaufanreiz dar. Allerdings nur, wenn sich der Mini-Bildschirm auch vernünftig auf einen Breitbildfernseher übertragen lässt.

3. Envavo Heatbuff

Jetzt, wo der Frühling allmählich auch in unsere Gefilde Einzug hält, sind kalte Hände weniger häufig. Aber in den Wintermonaten waren kalte Pfoten keine Seltenheit. Da hilft nur heißes H₂O aus dem Wasserhahn, eine Runde Handflächen-gegeneinander-reiben – oder: der Envavo Heatbuff . Das Gerät wärmt euch die Pranken, während ihr an der Tastatur sitzt.

Wie bitte? Noch ein Handwärmer? war mein erster Gedanke. Und mein zweiter: Wirklich gerne hätte ich so einen Handwärmer! Tja, die Herausforderung, zwei widerstrebende Gedanken im Kopf zu behalten.

"Bring on the heat!!", hat sich diese Tech-Spielerei auf die Geräteverkleidung geschrieben.

Zwei Gamer für wärmere Hände: Hinter dem Envavo Heatbuff stecken zwei dänische Gamer. Im werblichen Video zum (Achtung: Hammer-Wortspiel!) heißen Projekt des Duos werden allerlei Pressestimmen zitiert – vom Experten-Magazin The Verge bis zur britischen Tageszeitung The Telegraph . Laut den beiden Gründer-Kumpels macht sich Envavo Heatbuff Infrarot-Technologie zunutze, mit der eure Hände gewärmt werden – nicht aber eure Tastatur, eure Maus oder andere Eingabegeräte.

Übrigens: Leserinnen und Lesern von GameStar Tech könnte der wärmende Handschmeichler bekannt vorkommen. Nicht von ungefähr! Erst letzte Woche hat Kollege Jan Stahnke über den Varme-Handwärmer berichtet; einem sehr ähnlichen Projekt.

Mehr zum Thema Neues Schreibtisch-Gadget soll endlich ein Problem lösen, das ich nahezu jeden Winter habe von Jan Stahnke

Warum will ich Envavo Heatbuff? Genauso wie Kollege Jan Stahnke, leide ich während der kalten Monate an abfrierenden Fingerspitzen. Sofern eine Vorrichtung wie Heatbuff nicht zu astronomisch bepreist ist, könnte sie durchaus in meinem Einkaufskorb landen.

4. OBJKT-2

Das letzte Gadget befindet sich aktuell noch in der Kopfkino-Phase, ist aber dermaßen blickschön, dass wir euch die Pretiose nicht vorenthalten wollen.

Was so knackig aussieht, hat einen Namen, der im Halse steckenbleibt: OBJKT-2 . Das Gerät präsentiert sich als klassische Retro-Spielekonsole im Mini-Format (und wir fühlen uns direkt an den Sega Astro City Mini von oben erinnert).

"Willkommen in der Handheld-Welt von morgen?" Vielleicht? Noch ist OBJKT-2 nur eine schicke schickes Konzept. Wo bleibt die Ausführung?

Wenn es das OBJKT-2 wirklich gäbe, dann könnte es Spiele bis zur ersten Playstation abspielen. Könnte? Ja, bislang ist das Teil nicht mehr als ein Rendering von Produktdesigner Sushant Kumar.

Das Handheld-Gaming der Zukunft - oder kann das weg? Was aber den Ästhetiker in mir euphorisieren lässt, ist die Machart des GameBoy-artigen Handhelds, denn: Die Steuerelemente (das D-Pad und die XYAB-Tasten) lassen sich abnehmen – wodurch das OBJKT-2 nochmal verkleinert wird. Spiel- und nutzbar bleibt die Mini-Konsole dennoch. Wie das? Unter den demontierten Steuerelementen befinden sich weitere Ausführungen von D-Pad und XYAB-Tasten – nur nochmal eine Stufe kleiner.

Damit wäre wohl das erste Handheld erfunden, welches auch in eine Skinny Jeans passt. Also, wie gesagt: in der Theorie. Noch nämlich ist der Wunderwürfel eine Luftschlossmalerei von Designer Sushant Kumar. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen?

Warum will ich OBJKT-2? Bevor ich mich einem vorauseilenden Optimismus in die Arme werfe, werde ich abwarten, ob sich Kumar einer Umsetzung seiner Handheld-Idee annimmt. Also, Herr Kumar: Wann verlässt das OBJKT-2 das Reißbrett?

Puh! Was für ein Ritt durch die fantastische Welt wunderlicher Gadgets, oder? Nein? Lassen euch diese nerdigen bis geekigen Spielzeug kalt? Ihr greift lieber zum Casio-Taschenrechner eures Vertrauens, um eine Tabellenkalkulation zu rocken? Besprecht gerne in unseren Kommentaren, was mehr Spielfreude bringt: Unnatürliche Zahlen oder das natürlich flutschende Fäustefliegen von Virtua Fighter (mit dem Sega Astro City Mini)?