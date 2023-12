AirPods für 7 Euro: Deswegen sind die Apple-Fakes so schlecht und billig

Was ist euch lieber: ein wertiges Apple-Produkt zum hohen Kaufpreis, oder ein Wegwerfprodukt zum Dumpingpreis? (muh; jayzynism/Adobe Stock)

Nicht erst seit Aufkommen des Online-Shops Temu gibt es Fake-Produkte. Vor einiger Zeit haben wir uns Fake-AirPod Pros aus dem Online-Shop von Temu für 7 Euro angeschaut - und auch die auf CT-Scans spezialisierte Firma Lumafield hat nachgemachte AirPods unter die Lupe genommen.

Dabei wurde analysiert, welche Mängel die Fake-Produkte im Vergleich zu den originalen Apple AirPods aufweisen. Dazu wurden zwei nicht bestimmte Fake-Produkte unter den CT-Scanner gelegt.

Was unterscheidet Fake AirPod Pros von richtigen Apple AirPods?

Auf Twitter (heute X) schreibt Lumafield Produktleiter Jon Bruner: Die Welt ist voller gefälschter Apple-Produkte. Wir haben zwei gefälschte AirPods per CT gescannt und mit dem Original verglichen …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

➡️ Akku: Während jeder der originalen AirPods-Ohrhörer Knopfbatterien verbaut hat, sind in den von Lumafield untersuchten Fake-AirPods Lithium-Ionen-Batterien eingebaut. Diese sind »nicht nur weniger ausgeklügelt konstruiert, sondern unter Umständen auch unsicherer«. Denn die rechteckige Batterie befindet sich in einer kreisförmigen Lücke und passen somit nicht wirklich.

Laut Lumafield sind die Batterien in den originalen AirPods so untergebracht, dass sie perfekt in der Gerätehülle Platz finden und das Gerät energieeffizient mit Strom versorgen.

➡️ Verarbeitungsqualität: Bei den originalen Apple-Ohrhörern wird der zur Verfügung stehende Platz besser genutzt. Lumafield beobachtet bei den Fakes, mit einfachen Drähten verbundene Bauteile und unsauber verarbeitete Lötstellen.

Auch am Case gibt es einiges zu beanstanden. Eines der Imitate etwa hat ein funktionsloses Gewicht im Inneren, welches fehlende Bauteile vorgaukeln soll. Dadurch soll das Imitat wertiger wirken, als es tatsächlich ist. Einem anderen, das Original nachahmendes, Case fehlt die Funktion Wireless-Charging.

Einerseits erinnern die Fake-Produkte optisch an die originalen AirPods, andererseits seien die verarbeiteten Materialien merklich minderwertig. Dadurch soll auch die kurz bemessene Lebensdauer der Fakes leiden.

➡️ Schaltkreise: Die originalen AirPod Pros setzen auf eine Kombination aus starren und beweglichen Leiterplatten. Dadurch wird der zur Verfügung stehende Platz »effektiv genutzt«, wie Lumafield schreibt.

Die gefälschten AirPod Pros waren dagegen eher hemdsärmelig zusammengeschustert. Da der verfügbare Platz suboptimal genutzt wird, finden sich auch weniger funktionale Bestandteile in den Fake-Geräten. Das beeinträchtigt zum Beispiel die Klangqualität.

Woran könnt ihr Fake AirPods erkennen?

Solltet ihr euch mal nicht sicher sein, ob ihr echte Apple AirPods in Händen haltet, haben euch Macworld oder Apple Insider einige Punkte aufgeschrieben, auf die ihr achten solltet. Zwei der wichtigsten Punkte, auf die ihr achten solltet, sind die beiden nachstehenden.

➡️ Kontrolliert die Verpackung: Häufig ist die Verpackung weniger wertig, oder ihr findet Tippfehler auf der Beschriftung (»Dseigned by Apple«). Übersetzungsfehler gilt es ebenfalls zu beachten. So können im Deutschen beispielsweise fehlende Umlaute auf einen Fake hindeuten.

➡️ Kontrolliert die Seriennummer: Seitlich an der Verpackung angebracht, solltet ihr die Seriennummer finden. Diese könnt ihr direkt auf Apples Webseite eingeben. Auch auf den Produkten selber ist eine Seriennummer angebracht. Diese aber ist häufig schwierig zu entziffern.

Eine weitere Möglichkeit eure Seriennummer zu finden, besteht darin, die »Einstellungen« auf eurem iPhone zu öffnen. Danach geht ihr zu »iPhone« und tippt auf den Info-Button neben euren AirPods.

Allerdings funktioniert diese Methode nicht immer. Manche Fake-AirPods nutzen Seriennummern, die von Apple erkannt werden.

1:00 CES 2022 - Das komfortabelste Headset der Welt? »Unsichtbare« Kopfhörer vorgestellt - Das komfortabelste Headset der Welt? »Unsichtbare« Kopfhörer vorgestellt

Neben den AirPod Pros hat sich Lumafield auch den Lade-Adapter MagSafe 2 für das Macbook angenommen. Es bleibt spannend zu sehen, welche Fake-Produkte Lumafield demnächst unter seine CT-Scanner schieben wird.

Empfandet ihr die Analyse mit CT-Scanner aufschlussreich? Seid ihr schon mal auf ein Fake-Produkt reingefallen - und wenn ja, auf welches? Oder zieht ihr Imitate vielleicht sogar den echten Produkten vor? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wo eure Präferenzen liegen und welche ihr Erfahrungen ihr hier bislang gemacht habt.