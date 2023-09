Ihr wollt euer altes USB-C-Kabel für das iPhone 15 verwenden? Macht das besser nicht, sagt Apple

Laut Apple soll das Verwenden eines USB-C-Kabels von alten Geräten zu Problemen beim iPhone 15 führen.

Endlich hat ein iPhone einen USB-C-Anschluss - wenn auch gezwungenermaßen.

Nachdem die Europäische Union eine Verordnung verabschiedet hat, wonach unter anderem Smartphones ab nächstem Jahr zu USB-C als Buchse verpflichtet werden, ging Apple den Schritt bereits mit der aktuellen Generation.

Als erstes Handy mit USB-C scheint das neue iPhone 15 allerdings erste Probleme aufzuweisen, wie das Portal GizmoChina berichtet.

Demzufolge gerät einer der eigentlichen Vorteile von USB-C zu einem Nachteil. Wollt ihr nämlich ein altes Kabel benutzen, dass ihr schon bei Android-Smartphones verwendet habt, kann das iPhone 15 unter Umständen überhitzen.

Davor warnen laut Bericht ein Apple Store in Foshan, Guangdong (China). Denn auch wenn der Anschluss an sich universell ist, seien nicht alle Kabel gleich aufgebaut.

Konkret geht es um die Lücke zwischen 9-Pin- und 11-Pin-Connector. Diese fällt laut den Aussagen des Apple-Stores beim iPhone 15 etwas kleiner aus.

Daraus folgt wiederum eine Überhitzungsgefahr: Die Steckerseite des Kabels könne überhitzen und so Probleme mit dem USB-C-Anschluss selbst verursachen, wenn nicht das von Apple zur Verfügung gestellte Kabel verwendet wird.

Ob ein im schlimmsten Fall zerstörter Anschluss für Apple zu den Garantiefällen zählt, wenn ein für Android-Smartphones gedachtes Kabel genutzt wurde, ist nicht bekannt.

Bisher gibt es zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung immerhin noch keine Berichte, wonach das Kabel oder der Stecker geschmolzen wäre - im Gegensatz zu den Nvidia-Grafikkarten, die sich wohl schon wieder mit einem Überhitzungsproblem auseinandersetzen müssen.

Der Apple Store in Foshan sei im Übrigen nicht der Einzige, der vor den potenziellen Problemen mit dem USB-C-Anschluss warnt, vielmehr wurden solche Aussagen bereits von Mitarbeitern in diversen Läden in China getätigt.

Die in solchen Fällen übliche Theorie, dass Apple seine Mitarbeiter zum Zweck der Umsatzsteigerung dazu anhält, anstelle von Android-Kabeln auf die von Apple vertriebenen Varianten zu verweisen, lässt sich nicht bestätigen.

Jetzt seid ihr gefragt: Hattet ihr schon mal ein Problem mit USB-C-Anschlüssen, das zur Überhitzung geführt hat? Welches Gerät war davon betroffen? Oder lässt euch der Apple-Kosmos gänzlich kalt? Falls dem so ist: Auf welche Smartphone-Marke zählt ihr - und warum? Lasst uns eure Erfahrungsberichte gerne in den Kommentaren da!