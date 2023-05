Amazon-Chef: Was ChatGPT so gut macht, findet ihr bald auch in Alexa

Amazon will sich für Alexa die Stärken von ChatGPT zunutze machen.

Alexa, Siri und Co. hatten es in den letzten Monaten schwer. Nicht nur glauben viele ehemalige Enthusiasten nicht mehr an den Mehrwert der Sprachassistenten. Sondern auch finanziell sind die Projekte für Amazon, Apple und Google ein Reinfall. Zu guter Letzt klaut dann auch noch ChatGPT 2022 das KI-Rampenlicht.

Amazon will aus der Not aber nun offenbar eine Tugend machen. Wie CEO Andy Jassy bei der Quartalszahlen-Vorstellung am 27. April mitteilte, arbeitet der Konzern an einem eigenen Large Language Model (LLM). Dieselbe KI-Technologie ist auch das Grundgerüst von KI-Chatbots wie ChatGPT.

Anders als Konkurrenten wie OpenAI will Amazon sein LLM aber offenbar vor allem für Alexa nutzen. Schon jetzt steht hinter der Sprachassistenz ein LLM, das neue soll aber deutlich mächtiger als sein Vorgänger werden. Damit wolle man in absehbarer Zukunft die weltbeste persönliche Assistenz erschaffen:

»We’ve had a large language model underneath it, but we’re building one that’s much larger and much more generalized and capable. And I think that’s going to really rapidly accelerate our vision of becoming the world’s best personal assistant. I think there’s a significant business model underneath it.« »Wir hatten ein großes Sprachmodell darunter, aber wir bauen ein viel größeres, viel allgemeineres und leistungsfähigeres auf. Und ich denke, das wird unsere Vision, der beste persönliche Assistent der Welt zu werden, sehr schnell vorantreiben. Ich denke, dahinter steckt ein bedeutendes Geschäftsmodell.«

Die Zeichen dafür stehen laut Jassy bereits gut, denn mit Alexa habe man schon heute nicht nur eine weite Verbreitung von mehreren hundert Millionen Endpunkten , sondern auch eine Vielzahl von Drittanbietern an Bord.

Allerdings ist Amazon nicht der einzige Tech-Gigant, der KI-Pläne für seine Sprachassistenz hat. Auch Apple arbeitet an ähnlich gearteten LLM-Verbesserungen für Siri, wie The Information berichtet.

Jetzt seid ihr an der Reihe! Nutzt ihr Alexa oder eine andere Sprachassistenz? Wie zufrieden seid ihr aktuell damit? Und glaubt ihr, dass Siri, Alexa und Co. durch Large Language Models noch viel besser werden können? Oder ist das alles nichts für euch - ob mit oder ohne KI? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!