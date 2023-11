Amazon Fire-TV zeigt plötzlich ungefragt Werbung und erzürnt Kunden

Amazons Werbepolitik sorgt aktuell für Furore - angekündigt wurde die Werbeschaltung auf Amazon-Fire-TV-Geräten nämlich nicht (Quelle: Glenn Carstens-Peters über Unsplash)

Amazon hat die Einstellungen von Fire-TV-Geräten verändert. Ohne Vorwarnung bekommt ihr jetzt Werbung eingespielt. Das war bisher nur bei Fire-Tablets oder E-Book-Readern der Fall.

Was ist passiert?

Auf Reddit gibt es einen Post unter r/amazonecho, welcher das Dilemma zeigt:

In dem kurzen Clip startet die Person den Fernseher – wohlgemerkt mit dem Befehl Alexa, turn the TV on . Also nur einem Befehl, das Gerät anzuschalten.

Daraufhin startet sich das Gerät und spielt ohne zu fragen Werbung ab - in diesem Fall einen Filmtrailer. Auch bei Golem.de konnte diese Veränderung geprüft werden. Der Startbildschirm mit eingespielter Werbung schien dort mit einem Fire TV Cube der dritten Generation reproduzierbar zu sein.

Was ist daran so problematisch?

Beim Kauf eines Kindle oder Fire-Tablets können sich Kunden gegen die Werbung beim Einschalten entscheiden – müssen aber dementsprechend mehr zahlen. Diese Entscheidung gibt es bei Fire-TV-Geräten nicht.

Jetzt scheint Amazon wohl auf vielen Fire-TV-Geräten ohne Vorwarnung den Startbildschirm durch Werbung ersetzt zu haben – das gilt wohl auch für die teureren Geräte wie im Fall von Golem.de.

Das sagen Reddit-Nutzer zu dieser Entwicklung

Unter diesem Video wurde fleißig diskutiert. Der allgemeine Kontext war ein Aufschrei, doch es gibt auch Nutzer, die scheinbar einen Trick gefunden haben und damit die Werbeschaltung umgehen. Der Nutzer cmartin616 schreibt:

Ich habe dies auf meinem Fire-TV-Stick 4k gestoppt, indem ich die automatische Wiedergabe (Video und Ton) sowie die personalisierte Werbung deaktiviert habe. Cmartin616, reddit

Ob dieser Trick klappt, konnten wir nicht nachprüfen. Einige Nutzer haben aber darunter kommentiert, dass es für sie ebenfalls funktioniert hat. Der allgemeine Unmut ist aber trotzdem groß. Ein weiterer Reddit-Nutzer mit dem Namen theatomiclizard schrieb:

Die Leute sch***** immer auf mein Beharren auf Apple TVs - dieser Sch**** ist Grund Nr. 1. Ich vertraue Amazon nicht eine Sekunde lang - sobald Apple einen Echo 5-Ersatz herstellt, wandern alle meine 'Echos' in den Müll. theatomiclizard, reddit

Dem schloss sich der Nutzer mimic751 an:

Ja, ich werde verdammt noch mal zu Nvidia Shield wechseln, sobald ich ein paar hundert Dollar habe. Dann werde ich IPTV ausprobieren. mimic751, reddit

Das ist allerdings nicht der einzige Bock, den Amazon 2023 geschossen hat. Mehrere Entlassungswellen von zehntausenden Mitarbeitern sorgten in der Vergangenheit für ein angespanntes Klima. Jetzt hat die Entlassungswelle zusätzlich auch Amazons Alexa-Abteilung getroffen.

Was denkt ihr über diese Änderungen? Sollte es auch bei Fire-TV die Möglichkeit geben, dass ihr Geräte mit und ohne Werbung zu entsprechend angepassten Preisen kaufen könnt? Sollte Amazon so etwas überhaupt dürfen – ohne die Ankündigung vorher zu publizieren? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.