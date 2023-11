Auch Amazon folgt weltweitem Trend, aber zu Lasten von Alexa und hunderten Mitarbeitern

Dieses Jahr ist ein teures Jahr für Amazons Mitarbeiter. Immer wieder wurden tausende Stellen eingespart. Jetzt wird die Alexa-Sparte weiter verkleinert. (Foto von Christian Wiediger auf Unsplash)

Bloomberg veröffentlichte am 17.11.2023 einen Artikel, dass Amazon wohl über hundert Mitarbeiter aus der Abteilung entlassen wird, die für den sprachgesteuerten Alexa-Assistent verantwortlich sind. Diese Information geht laut Bloomberg aus einem Memo hervor, welches am Freitag an Mitarbeiter verwendet wurde.

Was ist passiert?

Daniel Rausch, der Amazon-Smarthome-Vizepräsident und Verantwortlicher für die zuständigen Alexa-Teams, erklärte das so: Die Firma wolle ihre Bemühungen und Fokus auch auf den Aufbau von Fähigkeiten richten, welche durch generative, künstliche Intelligenz angetrieben werden.

Mit anderen Worten soll Alexa konkurrenzfähig zu bestehenden KI-Assistenzsystemen wie ChatGPT werden. Aktuell kann Alexa nur einfachere Funktionen ausführen.

Das soll sich bald ändern – und kostet wohl hunderte Mitarbeiter den Job, die an anderen Prioritäten gearbeitet haben, den Job. Rausch gab aber nicht an, welche Alexa-Bereiche genau von den Entlassungen betroffen sein werden.

Zum Vergleich: Mit Alexa lassen sich einfache Aufgaben wie Wie ist das Wetter? oder Spiel mir Musik von Spotify erledigen. Fragen in die Tiefe konnte Alexa bisher nur bedingt bis gar nicht beantworten. Diese Schwäche hat das Aufkommen der KI-Chatbots wie ChatGPT mehr als deutlich gemacht.

Amazons Entlassungswelle 2023

Bereits am Anfang des Jahres 2023 kündigte Amazon im Januar an, weltweit 18.000 Stellen abzubauen. Im März folgten weitere 9.000 eingekürzte Stellen.

Jetzt wird die Alexa-Abteilung wohl weiter verkleinert. Kurz zuvor kündigte die Nachrichtenagentur Reuters am 14. November 2023 an, dass der Konzern wohl auch zusätzliche 180 Stellen in seiner Spielesparte gestrichen hat.

Trotzdem soll Amazons Sprachassistent wohl weiter eine große Rolle im Unternehmen spielen. Der Internet- und Versandriese arbeitet intern an einem KI-Upgrade für Alexa.

Was denkt ihr über diese krassen Einsparungen? Jeder Job bedeutet natürlich ein Schicksal eines Menschen im Hintergrund. Wird es überhaupt möglich sein, dass Amazons Alexa in der Entwicklung zu ChatGPT aufholen wird? Verwendet ihr selbst regelmäßig Alexa und seid damit zufrieden? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.